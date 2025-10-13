Вероника Василева завърши 11-а, а Емма Нейкова е 15-а на турнир в Нюрнберг

Вероника Василева завърши 11-а, а Емма Нейкова е 15-а на турнира на сабя жени, който се проведе в Нюрнберг и носи точки за Световната купа. В надпреварата се включиха 74 състезателки от 13 държави.

Вероника Василева излезе от групите с изключително силна игра – 6 победи от 6 срещи. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Свечников влезе под №10, като в първия кръг победи Лаурен Андерсън от Великобритания с 15:9, а след това отстрани Мари Том от Германия с 15:12. В двубоя за място сред най-добрите 8 Василева отстъпи пред Тициана Ничман от Германия с 13:15 и завърши надпреварата на 11 място.

Емма Нейкова излезе от групите с 3 победи и 2 загуби. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Свечников победи Елиза Нойнер от Германия с 15:11 и Фелис Хербон от Германия с 15:13. В срещата за място сред най-добрите 8 българката отстъпи пред Мануела Спица от Италия с 3:15 и зае 15 място в крайното класиране.

В турнира на мъжете, в конкуренцията на 104 сабльори, Тодор Стойчев завърши на 37 място. Възпитаникът на фехтовален клуб Свечников излезе от групите с 4 победи и 2 загуби.



В елиминациите Стойчев отстъпи във втория кръг пред Корнел Печ от Унгария с 8:15 и завърши турнира на 37 място.