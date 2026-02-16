Весела Лечева: Нашите състезатели показаха нещо изключително

Избраната за председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева представянето на българските спортисти на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина до момента.

До момента родните атлети спечелиха два бронзови медала чрез Тервел Замфиров в алпийския сноуборд и Лора Христова в биатлона, като записаха и още няколко престижни класирания.

"Моята оценка е, че нашите състезатели показаха нещо изключително на Олимпийските игри досега. Невероятни бяха техните представяния в сноуборда, изключително представяне. Най-успешното според мен в последните 20 години. Поздравления за всеки един от тях. Най-хубавото, че нашите атлети са изключително млади и талантливи, те са много перспективни и много се радваме за техните успехи, защото ни направиха изключително горди с тяхното представяне. Смият факт е, че имаме състезатели в топ 10, не само двата бронзови медала, а и четвъртото място на Милена Тодорова, десетото място. Това е страхотно представяне, само като имаме предвид колосите Норвегия, Швеция, Австрия Германия, все страни с огромни традиции и възможности и с много по-добри условия от нашите. Показва колко напред и колко талантливи са нашите деца. Тук искам да изкажа своите поздравления и благодарности към треньорските щабове за всички техни усилия, за многото лишения през всичките тези години, защото зад всеки един успех стоят много лишения", коментира Лечева.

Тя изтъкна и проблема с недостатъчното финансиране на спортните федерации, за което се оплака Атанас Фурнаджиев - президентът на централата по биатлон, който се превърна в най-успешния за България спорт на Игрите в Милано-Кортина. Председателят на БОК приозава следващите правителства на страната да опитат да разрешат този въпрос.

"Не само българският биатлон не недофинансиран. Мога да кажа това за целия спорт като цяло. Знаете моята позиция по отношение на спортната инфраструктура в България. Това е огромен проблем, който трябва следващите правителства да имат много сериозна политическа воля този въпрос да бъде поетапно решен. Същото важи и за треньорската програма, която създадохме трябва да бъде развивана и надграждана, а не виждам до този момент да има някакви стъпки в това отношение. Треньорът е най-важното звено от подготовката на даден състезател. Ето защо нашият фокус на внимание трябва да бъде към спортна инфраструктура и треньори. Всички това трябва да бъда съпътствано и по отношение на финансиране на подготовката на нашите състезатели, защото виждам тук екипите, щабовете на норвежците, на австрийците, на германците какво представляват, така че има какво да се желае в това отношение, за да могат да бъдат нашите състезатели спокойни, уверени затова че стои една сериозна подкрепа зад тях. Задължени сме да дадем шанс на талантите на България", каза Лечева.

Лечева се надява държавата да помогне за изграждането на спортни центрове за развитието на страната като зимна дестинация.

"Не знам защо, че изключваме факта, че България може да бъде зимна дестинация, защото имаме много курорти, които предлагат невероятни условия, невероятен потенциал да бъдат развити. Ето една Витоша, която е в столицата с милион и половина жители, би могла да бъде огромно срещите и невероятно добър спортен център за зимни спортове. Биха могли да се провеждат състезание от най-различно ниво, международни, по-големи спортни форуми да бъдат организирани там. Това е огромен потенциал за България, не само във връзка с развитието на спорта, може да бъде свързано с икономиката, с повече работни места и много други. За съжаление се губи много време в административни пречки, в административни казуси. Ако имаме по-добре общност, която да застане твърдо. Много правителства заставаха зад тази позиция. Спортът може да ни даде много гордост, много възможности, защото младото поколение търси своя шанс за изява. Тези герои, които ние днес адмирираме тук на Олимпийските игри, могат да бъдат мотиватори, могат да бъдат ролеви модели за хилядите последователи. Но трябва да изградим съоръжения - Витоша, Банско, Пампорово, Велинград... Всички те са възможни спортни центрове, където да бъде даден шанс на нашето младо поколение", каза Лечева.

Лечева коментира и продължаващата сага около ръководството на БОК, свързано отказаното вписване на избраната на 19 март миналата година нова управа заради съдебни искове срещу решенията на Общото събрание на централата.