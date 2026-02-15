Весела Лечева: Българските биатлонистки затвърдиха мястото си като част от елита на тези Игри

Председателят на БОК Весела Лечева изрази задоволството си от представянето на родните биатлонистки и в днешния ден от Игрите в Милано/Кортина.

Лора Христова се нареди седма в преследването на 10 км, а Милена Тодорова остана 14-а. Така и двете ще участват в масовия старт на 21 февруари - досега единствено златната медалистка от Нагано 1998 Екатерина Дафовска беше участвала в кралската дисциплина на Олимпийските игри в Торино през 2006 г.

Публикацията на Весела Лечева в социалната мрежа "Фейсбук":

20 000 в Антхолц-Антерселва аплодираха отново българските биатлонистки.

Перфектна Лора Христова в стрелбата и 7-о място в преследването. Милена Тодорова завърши 14-а. И двете ще участват в масовия старт, но преди това е щафетата, където българският тим влиза със силна заявка.

Българските биатлонистки затвърдиха мястото си като част от елита на тези Игри и са търсени от всички световни медии за интервюта. Те показват най-доброто от България.

Благодарим ви!