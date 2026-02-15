БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно...
Чете се за: 02:05 мин.
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева: Българските биатлонистки затвърдиха мястото си като част от елита на тези Игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Председателят на БОК отличи представянето на Лора Христова и Милена Тодорова.

Весела Лечева
Снимка: БТА
Слушай новината

Председателят на БОК Весела Лечева изрази задоволството си от представянето на родните биатлонистки и в днешния ден от Игрите в Милано/Кортина.

Лора Христова се нареди седма в преследването на 10 км, а Милена Тодорова остана 14-а. Така и двете ще участват в масовия старт на 21 февруари - досега единствено златната медалистка от Нагано 1998 Екатерина Дафовска беше участвала в кралската дисциплина на Олимпийските игри в Торино през 2006 г.

Публикацията на Весела Лечева в социалната мрежа "Фейсбук":

20 000 в Антхолц-Антерселва аплодираха отново българските биатлонистки.

Перфектна Лора Христова в стрелбата и 7-о място в преследването. Милена Тодорова завърши 14-а. И двете ще участват в масовия старт, но преди това е щафетата, където българският тим влиза със силна заявка.

Българските биатлонистки затвърдиха мястото си като част от елита на тези Игри и са търсени от всички световни медии за интервюта. Те показват най-доброто от България.

Благодарим ви!

Свързани статии:

Блестяща Лора Христова завърши седма с 20 от 20 при стрелбата, Милена Тодорова 14-а в преследването на 10 км в Милано/Кортина
Блестяща Лора Христова завърши седма с 20 от 20 при стрелбата, Милена Тодорова 14-а в преследването на 10 км в Милано/Кортина
Витози грабна златото пред Киркейде и Минкинен, ново силно...
Чете се за: 02:27 мин.
#Милано/Кортина 2026 #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
3
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
5
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци
6
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
2
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: Зимни

Лора Христова и Милена Тодорова с историческо участие в масовия старт на Олимпиадата
Лора Христова и Милена Тодорова с историческо участие в масовия старт на Олимпиадата
Швейцария постигна победа след продължения над Чехия на олимпийския турнир по хокей Швейцария постигна победа след продължения над Чехия на олимпийския турнир по хокей
Чете се за: 02:05 мин.
Великобритания стана олимпийски шампион в смесеното отборно състезание по сноубордкрос Великобритания стана олимпийски шампион в смесеното отборно състезание по сноубордкрос
Чете се за: 01:45 мин.
Милано/Кортина 2026: Биатлон, жени - преследване 10 км (ГАЛЕРИЯ) Милано/Кортина 2026: Биатлон, жени - преследване 10 км (ГАЛЕРИЯ)
Лора Христова: Доволна съм и си поставям отличен Лора Христова: Доволна съм и си поставям отличен
Чете се за: 01:20 мин.
Милена Тодорова: Трябва да сме много доволни от представянето ни на Игрите Милена Тодорова: Трябва да сме много доволни от представянето ни на Игрите
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация" Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кая Калас: Европа не са готова да определи конкретна дата за членство на Украйна в ЕС Кая Калас: Европа не са готова да определи конкретна дата за членство на Украйна в ЕС
Чете се за: 02:45 мин.
По света
15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се...
Чете се за: 19:02 мин.
Европа
Марко Рубио: Не искаме Европа да бъде васал на САЩ, искаме да сме...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Румен Радев: Най-късно на 4 март ще внесем в ЦИК регистрация с...
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ, оставам в партията
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ