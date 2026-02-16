Весела Лечева: Горе главата, Аби

Председателят на Българския олимпийски комитет – Весела Лечева окуражи най-добрия скиор на България Алберт Попов.

Той не успя да се представи на очакваното ниво по време на алпийския слалом на Олимпийските игри в Милано-Кортина и не завърши спускането си след грешка.

„Понякога 4-годишните усилия зависят от няколко секунди. Горе главата, Аби“, написа Лечева социалните мрежи скоро след участието на българина.

Сходна беше съдбата и на другия български участник Калин Златков, след като и двамата прекараха по около 20 секунди на трудното трасе в Бормио.