Ветеранът Луис Суарес е готов да се върне в националния отбор на Уругвай

Нападателят Луис Суарес остави отворена вратата за евентуално завръщане в националния отбор на Уругвай за Световното първенство в Северна Америка през лятото.

39-годишният ветеран сподели в интервю за уругвайското издание Diario Ovación, че въпреки отказването си от „Ла Селесте“ през 2024 година, никога не би отказал повиквателна от родината си.

„Националният отбор винаги остава цел. Мисълта за това решение не те напуска, особено с наближаването на Световното първенство. Ако им потрябвам – как бих могъл да откажа? Никога няма да кажа „не“ на страната си“, заяви Суарес.

Бившият реализатор на Ливърпул, Барселона и Атлетико Мадрид се раздели с националния тим през септември 2024-а като негов голмайстор №1 за всички времена – с 69 попадения в 143 мача за период от 17 години.

Суарес обясни, че решението му да се оттегли е било продиктувано от желанието да даде път на по-младите и от усещането, че вече няма да бъде толкова полезен на отбора. Въпреки това той подчерта, че при нужда винаги е готов да помогне, стига да продължава да играе активно.

Нападателят призна още, че отказването от националния отбор не е било лесно и е оказало влияние върху мотивацията му. Според него страстта към футбола е тясно свързана с мечтите и головете, а участието в националния тим е върховна цел за всеки играч. След като се е оттеглил, той е усетил как тази страст постепенно намалява.