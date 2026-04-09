БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерството на финансите ще публикува списък с...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ветеранът Луис Суарес е готов да се върне в националния отбор на Уругвай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Футболистът на Интер Маями изрази готовност да играе на световното първенство това лято.

Луис Суарес
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Нападателят Луис Суарес остави отворена вратата за евентуално завръщане в националния отбор на Уругвай за Световното първенство в Северна Америка през лятото.

39-годишният ветеран сподели в интервю за уругвайското издание Diario Ovación, че въпреки отказването си от „Ла Селесте“ през 2024 година, никога не би отказал повиквателна от родината си.

„Националният отбор винаги остава цел. Мисълта за това решение не те напуска, особено с наближаването на Световното първенство. Ако им потрябвам – как бих могъл да откажа? Никога няма да кажа „не“ на страната си“, заяви Суарес.

Бившият реализатор на Ливърпул, Барселона и Атлетико Мадрид се раздели с националния тим през септември 2024-а като негов голмайстор №1 за всички времена – с 69 попадения в 143 мача за период от 17 години.

Суарес обясни, че решението му да се оттегли е било продиктувано от желанието да даде път на по-младите и от усещането, че вече няма да бъде толкова полезен на отбора. Въпреки това той подчерта, че при нужда винаги е готов да помогне, стига да продължава да играе активно.

Нападателят призна още, че отказването от националния отбор не е било лесно и е оказало влияние върху мотивацията му. Според него страстта към футбола е тясно свързана с мечтите и головете, а участието в националния тим е върховна цел за всеки играч. След като се е оттеглил, той е усетил как тази страст постепенно намалява.

#Луис Суарес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска по-лека мярка
Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
Водещи новини

Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ