Везенков и Олимпиакос издържаха теста срещу Апоел в Евролигата (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Спорт
Българският национал поведе листата на реализаторите, а гърците оцеляха срещу израелците.

везенков олимпиакос издържаха теста апоел евролигата видео
Снимка: БГНЕС
Александър Везенков и Олимпиакос се завърнаха на правия път в Евролигата на бърза ръка. Българинът и неговите съотборници оцеляха срещу Апоел Тел Авив с 62:58 в среща от осмия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Мачът бе далече от представите за висока резултатност и солидни проценти при стрелбата, особено от игра, но във финалните акорди селекцията Йоргос Барцокас удържа успеха и същевременно спря победоносната серия на състава на Димитрис Итудис от четири поредни успеха в турнира на богатите.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран в стартовата петица и въпреки че не направи най-добрия си мач, изигра основна роля в края. Българският национал поведе колоната на реализаторите за гърците. Крилото остави срещу статистиката си 14 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 27 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/6 от средна дистанция, 1/4 зад дъгата и 5/5 от линията за изпълнение на наказателни удари.

На сметката на "червено-белите" личат пет победи и три загуби, а израелците са с шест успеха и две поражения. На 7 ноември (петък) Везенков и компания ще домакинстват на Партизан, докато ден по-рано Апоел ще влезе в ролята на гост на Дубай.

Тайлър Дорси и Колин Малкълм поеха отговорността за своите отбори в офанзивен план във встъпителните минути. Размяната на кратки серии бе на дневен ред, а силен край, дело на Антонио Блекни, предостави възможността на гостите да се отскубнат с 3 точки в края на откриващия период.

Израелците постепенно се добраха и до първи двуцифрен аванс в хода на следващата десетка, като Блекни затвърди ролята си на водещ реализатор. Никола Милутинов се превърна в основна опция и до голяма степен неговото присъствие върна домакините към живота, но усилията на Дан Отуру и Блекни спряха устрема му, за да може актуалния първенец в Еврокъп да се оттегли в съблекалнята при 39:33.

Стартът на третата част премина под диктовката на безплодните атаки и грешките, продиктувани най-вече от усилията в защита и от двете страни. Двата отбора си отбелязаха общо 16 точки в рамките на въпросния период, като последната дума имаха „червено-белите“, които извоюваха точка актив след 30 минути игрово време.

Добрите взаимодействия, захранващи Донта Хол, както и соловите прояви на Тайсън Уорд, окрилиха тима от Пирея при откриването на заключителната четвърт. Отборът от Тел Авив намери пътя към паритета чрез точния мерник на Василие Мицич с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Кош на Милутинов даде глътка въздух на действащите шампиони на Гърция, като последва по една грешка и от двете страни, но във финалните 9 секунди Александър Везенков не трепна при двата си опита от наказателната линия за плюс 4 и точка на спора.

Тайлър Дорси се разписа с 11 точки за гръцкия тим. Никола Милутинов се отчете с 10 и 13 борби.

Антонио Блекни отговори за Апоел с 13 точки. Колин Малкъм и Василие Мицич финишираха с по 10.

#Евролига 2025/26 #БК Апоел Тел Авив #БК Олимпиакос #Александър Везенков

