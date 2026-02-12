Везенков излезе на сцената срещу Цървена звезда (ВИДЕО)

Крилото блесна в точните моменти и се погрижи Олимпиакос да спечели родния дуел срещу "звездашите" в Евролигата.
Александър Везенков изгря на сцената, когато трябва и се погрижи за втория пореден успех на Олимпиакос в Евролигата. Българинът и неговите съотборници ликуват в родния дуел от турнира на богатите, след като матираха Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда с 92:86. в среща от 28-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас намери пътя към лидерството още през първото полувреме и до финалната сирена не се огъна пред нито един щурм на състава, воден от Саша Обрадович, нанасяйки му второ последователно поражение.
Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година по традиция започна сред титулярите. Българският национал се събуди през второто полувреме, а в края отбеляза и коша, с който отчая гостуващия отбор, като поведе листата на реализаторите. Крилото се прибра в съблекалнята с 23 точки, 8 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 33 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 4/8 от средна дистанция, 3/6 отвъд дъгата и 6/9 от линията за изпълнение на наказателни удари.
От своя страна Милър-Макинтайър също започна в стартовата петица. Американецът с български паспорт имаше своите моменти с екипа на сърбите, като помечта за дабъл-дабъл. Гардът завърши с 11 точки, 3 борби, 8 асистенции за 31 минути в игра. При стрелбата си той бе 4/5 от близко разстояние и 1/6 от далечна дистанция.
Гърците продължават да се намират еднолично на второто място във временното класиране с 18 победи и 9 загуби, а сърбите заемат осмата позиция с 16 успеха и 12 поражения. Следващият мач за Везенков и компания в Евролигата ще бъде на 25 февруари, когато ще имат визита на Жалгирис, докато "звездашите" ще домакинстват на Анадолу Ефес.
Откриващите минути имаха своя чар заради честата смяна на водачеството. Донатас Мотеюнас, Никола Калинич и Джордан Нуора обединиха усилията си за гостите, докато от другата страна разчитаха на Александър Везенков, Тайсън Уорд и Тайлър Дорси, като именно точният мерник на последния тласна домакините към аванс от 4 точки в края на встъпителния период.
Еван Фурние се присъедини към канонадата от кошове и авансът на гърците придоби двуцифрени изражения в хода на следващата десетка. Сърбите показаха, че аргументите им в нападения не са изчерпани и надигнаха глава, но тимът от Пирея се оттегли в съблекалнята при 49:45.
Везенков и Дорси върнаха усещането за двуцифрена разлика на действащите шампиони на Гърция през третата част. “Звездашите“ се обърнаха към играчите от пейката, които показаха, че този мач не е решен, но домакините се радваха на 4-точков аванс след 30 минути игрово време.
Везенков излезе на сцената заключителната четвърт, оставяйки водачеството в ръцете на гърците. Сръбският отбор намери сили за още един щурм, дело на Коди Милър-Макинтайър и Джаред Бътлър. Все пак убийствена тройка на Везенков във финалните акорди остави спокойствието в гръцките редици.
Еван Фурние се разписа с 18 точки за Олимпиакос, включително и с 4 точни шута зад арката. Тайлър Дорси го последва със 17 и 4 успешни стрелби от същата зона.
Джордан Нуора се отчете с 21 точки и 6 борби. Джаред Бътлър реализира 15.