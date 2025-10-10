Везенков открадна шоуто и върна Олимпиакос на правия път в Евролигата (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският национал блесна с личен рекорд и се погрижи гърците да си припомнят вкуса на победата в турнира на богатите.

Снимка: Olympiacos B.C./Facebook
Слушай новината

Александър Везенков се погрижи Олимпиакос да си припомни вкуса на успеха в Евролигата на бърза ръка. Българинът и неговите съотборници подчиниха Дубай с 86:67 в среща от третия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас среща известна съпротива през първото полувреме, но в хода на второто демонстрира своите възможности в офанзивен план и сломи съпротивата на състава, воден от Юрица Големац. Това бе достатъчно за гърците да нанесат второ последователно поражение на дебютанта в Евролигата.

Както по-традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите и увенча своето представяне с лично постижение, преминавайки границата от 3000 точки в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Българският национал се превърна в основен фактор за успеха на гърците, като влезе в ролята на топреализатор и се отчете с дабъл-дабъл. Крилото остави срещу името си 25 точки, 11 борби, 1 асистенция и 1 чадър за 24 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/8 от средна дистанция, 3/6 зад дъгата и 4/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

"Червено-белите" имат на сметката си две победи и една загуба, а отборът от Обединените арабски емирства е на обратния полюс. На 14 октомври (вторник) Везенков и компания ще домакинстват на Анадолу Ефес, докато Дубай ще има визита на Фенербахче.

Откриващите минути дадоха предпоставки за немалко интрига и честата смяна на водачеството узакони тези думи. Франк Нтиликина и Александър Везенков бяха под пара за домакините, докато от другата страна в офанзивен план се разчиташе на Дуейн Бейкън и Мфионду Кабенгеле. Тайлър Дорси и МакКинли Райт поеха за момент щафетата за своите отбори, но Везенков имаше последната дума в края на встъпителния период и осигури на гърците аванс от 7 точки.

Началото на следващата десетка принадлежеше на Дорси, който чрез точния си мерник предостави възможността на „червено-белите“ да усетят вкуса на двуцифрената разлика. Опитите за отведен удар от страна на гостите удариха на камък, а Алек Питърс и Никола Милутинов се погрижиха тимът от Пирея да се оттегли в съблекалнята при 43:31.

Везенков се превърна в кошмар за гостуващата защита на старта на третата част, когато напомни за своя офанзивен потенциал и действащият шампион на Гърция започна да поглежда смело към победата. Филип Петрушев и Бейкън не успяха да спрат гръцкия подем, а Милутинов пое щафетата от българина до известна степен и актуалните бронзови медалисти в турнира на богатите си извоюваха 19-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт домакините отново нямаха спиране и довършиха започнатото.

Тайлър Дорси се разписа с 14 точки за гърците. Никола Милутинов регистрира 13 и 11 борби, Сейбън Лий отбеляза 10 точки.

Филип Петрушев отговори за Дубай с 14 точки. Дуейн Бейкън записа 13 и 6 борби, Давис Бертанс и Мфионду Кабеленге (5 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 10 точки.

