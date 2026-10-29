Вицепремиерът Гълъб Донев се срещна с еврокомисаря по финансите Пьотр Серафин

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев проведе среща с европейския комисар по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин в София.

Основна тема на разговора беше преговорният процес по Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2028-2034 г. с фокус върху приходната част.

В рамките на срещата министър Донев отбеляза, че въпреки предизвикателствата Европа не трябва да намалява амбициите си.

Силата на ЕС – и на най-важния му инструмент, бюджетът на ЕС – е да допринесе за изграждане на по-просперираща и по-конкурентоспособна, но и по-сигурна Европа.

Министър Донев подчерта значението на кохезионната и общата селскостопанска политика не само за сближаването, растежа и конкурентоспособността, но и за продоволствената сигурност в целия Европейски съюз.

„Нарастващият брой и мащаб на предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват адекватен и навременен отговор, но това не трябва да се случва за сметка на основаните на Договорите политики. Стремим се да постигнем съгласие по подходящите източници на приходи в бюджета на ЕС като избегнем допълнително натоварване на националните бюджети“, подчерта министър Донев.

От своя страна, европейският комисар по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин изтъкна, че е важно да се постигне общо съгласие по Многогодишната финансова рамка на ЕС възможно най-скоро.

„Изправени сме пред несигурно бъдеще, затова се надявам на консенсус по Многогодишната финансова рамка до края на годината. Трябва да гледаме на пакета с предложения в неговата цялост, ще трябва да се направят и някои отстъпки“, посочи еврокомисар Серафин.

Министър Донев увери еврокомисарят по бюджета, че ще продължим да работим за навременното постигане на амбициозен, справедлив и балансиран бюджет на ЕС.