БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Зимата напомня за себе си още в началото на ноември
Чете се за: 02:37 мин.
Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари
Чете се за: 01:47 мин.
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу...
Чете се за: 01:17 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вицепремиерът Гълъб Донев се срещна с еврокомисаря по финансите Пьотр Серафин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази

Основна тема на разговора е била Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г.

вицепремиерът гълъб донев срещна еврокомисаря финансите пьотр серафин
Слушай новината

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев проведе среща с европейския комисар по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин в София.

Основна тема на разговора беше преговорният процес по Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2028-2034 г. с фокус върху приходната част.

В рамките на срещата министър Донев отбеляза, че въпреки предизвикателствата Европа не трябва да намалява амбициите си.

Силата на ЕС – и на най-важния му инструмент, бюджетът на ЕС – е да допринесе за изграждане на по-просперираща и по-конкурентоспособна, но и по-сигурна Европа.

Министър Донев подчерта значението на кохезионната и общата селскостопанска политика не само за сближаването, растежа и конкурентоспособността, но и за продоволствената сигурност в целия Европейски съюз.

„Нарастващият брой и мащаб на предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват адекватен и навременен отговор, но това не трябва да се случва за сметка на основаните на Договорите политики. Стремим се да постигнем съгласие по подходящите източници на приходи в бюджета на ЕС като избегнем допълнително натоварване на националните бюджети“, подчерта министър Донев.

От своя страна, европейският комисар по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин изтъкна, че е важно да се постигне общо съгласие по Многогодишната финансова рамка на ЕС възможно най-скоро.

„Изправени сме пред несигурно бъдеще, затова се надявам на консенсус по Многогодишната финансова рамка до края на годината. Трябва да гледаме на пакета с предложения в неговата цялост, ще трябва да се направят и някои отстъпки“, посочи еврокомисар Серафин.

Министър Донев увери еврокомисарят по бюджета, че ще продължим да работим за навременното постигане на амбициозен, справедлив и балансиран бюджет на ЕС.

#Многогодишна финансова рамка на ЕС #Пьотр Серафин #еврокомисар по финанси #вицепремиер Гълъб Донев #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба - на ход е Биляна Дудова
1
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба - на ход е...
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
2
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
3
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
ЦИК не установи нарушение от Радев, решението раздели комисията с 8 на 7 гласа
4
ЦИК не установи нарушение от Радев, решението раздели комисията с 8...
Разкриха високотехнологична нелегална фабрика за цигари край Карнобат
5
Разкриха високотехнологична нелегална фабрика за цигари край Карнобат
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла
6
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Финанси

Атанас Пеканов: Няма как дефицитът да падне под 3% още през първата година
Атанас Пеканов: Няма как дефицитът да падне под 3% още през първата година
"Булгаргаз" намалява исканото увеличение на цената на природния газ от ноември "Булгаргаз" намалява исканото увеличение на цената на природния газ от ноември
Чете се за: 04:07 мин.
МС: В бюджет 2027 г. няма да се отменят увеличените средства за семействата и подкрепата за бизнеса МС: В бюджет 2027 г. няма да се отменят увеличените средства за семействата и подкрепата за бизнеса
Чете се за: 00:40 мин.
Румен Радев: Не крием бюджета, ще го внесем до края на месеца Румен Радев: Не крием бюджета, ще го внесем до края на месеца
Чете се за: 02:22 мин.
Данъчни облекчения при ремонт - какви са условията? Данъчни облекчения при ремонт - какви са условията?
Чете се за: 03:22 мин.
Въпреки несъгласието на синдикатите - минималната работна заплата остава 660 евро Въпреки несъгласието на синдикатите - минималната работна заплата остава 660 евро
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по случая със Соня Колтуклиева
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Зимата напомня за себе си още в началото на ноември Зимата напомня за себе си още в началото на ноември
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч. БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Взеха проби от морската вода след инцидента с контейнеровоза край...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Демерджиев: Полицията се бори на мускули с пътния травматизъм
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Гняв, сълзотворен газ и сблъсъци с полицията след тежката влакова...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ