Виктор Попов започна пълноценни тренировки с Корона

Виктор Попов е близо до завръщане в игра, тъй като вече е започнал пълноценни тренировки с клубния си отбор Корона (Келце) и се чувства добре, обяви на пресконференция старши треньорът на тима Яцек Жиелински.

Българският защитник скъса връзка на глезена в края на месец юли и до момента се лекуваше. Още тогава от клуба обявиха, че лечението и възстановяването ще продължи осем седмици, които вече минаха. Той изигра една среща, след което получи травмата и пропусна всичко до днес, в това число и двете световни квалификации на националния отбор на България.

“Виктор Попов беше титуляр. Нямаше късмет, контузи се и трябва да чака своя шанс. Игра много солидно по време на лятната подготовка, което е типично за него. И вече е готов да се върне в игра. Мисля, че скоро ще се върне в титулярния състав и ще бъде пълноценен“, заяви Жиелински по време на пресконференцията.

Той обаче не даде да се разбере дали това завръщане на българския десен бек ще стане още в предстоящия уикенд в 9-ия кръг на полската Екстракласа.

В Корона има още един българин и също национал. Това е централният нападател Владимир Николов, който премина от Славия през това лято.

Корона (Келце) е на 4-о място в класирането с 14 точки след 8 кръга, изоставайки на две от лидера Висла (Плоцк) и на една от 2-ия в подреждането Гурник (Забже).

Следващата им среща е на 20 септември, събота, като гости на Арка (Гдиня).