БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 01:12 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктор Попов започна пълноценни тренировки с Корона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Новината обяви старши треньорът на тима Яцек Жиелински.

Северна Ирландия - България, Виктор Попов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Виктор Попов е близо до завръщане в игра, тъй като вече е започнал пълноценни тренировки с клубния си отбор Корона (Келце) и се чувства добре, обяви на пресконференция старши треньорът на тима Яцек Жиелински.

Българският защитник скъса връзка на глезена в края на месец юли и до момента се лекуваше. Още тогава от клуба обявиха, че лечението и възстановяването ще продължи осем седмици, които вече минаха. Той изигра една среща, след което получи травмата и пропусна всичко до днес, в това число и двете световни квалификации на националния отбор на България.

“Виктор Попов беше титуляр. Нямаше късмет, контузи се и трябва да чака своя шанс. Игра много солидно по време на лятната подготовка, което е типично за него. И вече е готов да се върне в игра. Мисля, че скоро ще се върне в титулярния състав и ще бъде пълноценен“, заяви Жиелински по време на пресконференцията.

Той обаче не даде да се разбере дали това завръщане на българския десен бек ще стане още в предстоящия уикенд в 9-ия кръг на полската Екстракласа.

В Корона има още един българин и също национал. Това е централният нападател Владимир Николов, който премина от Славия през това лято.

Корона (Келце) е на 4-о място в класирането с 14 точки след 8 кръга, изоставайки на две от лидера Висла (Плоцк) и на една от 2-ия в подреждането Гурник (Забже).

Следващата им среща е на 20 септември, събота, като гости на Арка (Гдиня).

#ФК Корона Келце #Виктор Попов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
2
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
6
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Европейски футбол

Официално: Бенфика представи Специалния
Официално: Бенфика представи Специалния
Милан ще бъде без Алегри в гостуването на Удинезе Милан ще бъде без Алегри в гостуването на Удинезе
Чете се за: 00:47 мин.
Жоао Невеш пропуска дербито с Марсилия Жоао Невеш пропуска дербито с Марсилия
Чете се за: 00:45 мин.
Треньорът на Аталанта: Между нас и ПСЖ има бездна Треньорът на Аталанта: Между нас и ПСЖ има бездна
Чете се за: 01:20 мин.
Тежък удар по Аталанта след загубата от ПСЖ Тежък удар по Аталанта след загубата от ПСЖ
Чете се за: 00:52 мин.
Енцо Мареска: Можем да се поучим от грешките Енцо Мареска: Можем да се поучим от грешките
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ