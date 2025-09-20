Виктория и Дейвид Бекъм заедно 28 години

Виктория Бекъм реши да разкаже малко повече за семейството си и брака с Дейвид. Според нея тайната да са толкова години заедно е, че двамата просто са пораснали заедно.



Тя е на 51, моден дизайнер, а той – бивш футболист. Заедно са вече 28 години и имат четири деца – Бруклин (26), Ромео (23), Круз (20) и Харпър (14). Виктория обожава това, че Дейвид винаги я е подкрепял и е вярвал в мечтите ѝ, дори когато други са ѝ се подигравали или не са я вземали насериозно.



„Хората често казват: ‘Ти си се променил.’ Е, нормално е! На 20 си един човек, на 50 – съвсем друг. Точно това е важното – че се развиваме заедно,“ казва Виктория.



Въпреки супер натоварените си графици, двамата са държали семейството да е стабилно – всяка вечер в 6 всички сядали заедно на вечеря. После може да са продължавали работа, но този ритуал си е оставал.



Тя подчертава, че каквото и да се пише за тях, Бекъм-ите винаги са си супер сплотени и традиционни: „Ние винаги сме заедно. Подкрепяме се. Появяваме се един за друг.“



Един от най-силните ѝ спомени е как след последното ѝ модно шоу Дейвид и децата я посрещнали зад кулисите с погледи, пълни с гордост – момент, който тя никога няма да забрави.



Виктория вярва, че е дала добър пример на децата си, показвайки им, че и мама, и тате работят. „Работата ме прави най-добрата версия на мен самата,“ казва тя.