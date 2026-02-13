БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:30 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

Виктория Мбоко спря серията на Рибакина и си осигури място на полуфиналите в Доха

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Благодарение на победата канадката е все по-близо до дебют в Топ 10 на световната ранглиста. На полуфиналите тя ще играе с Йелена Остапенко.

мбоко отстрани рибакина полуфиналите доха
Снимка: БГНЕС
Канадаската тийнейджърка Виктория Мбоко се класира за полуфиналите на силния тенис турнир от категорията WTA 1000 в Доха, Катар.

Тя отстрани шампионката на Australian Open Елена Рибакина със 7:5, 4:6, 6:4 след близо два часа и половина игра.

Това е втората победа на 19-годишната канадка над Рибакина в кариерата ѝ (балансът вече е 2-2).

Тя отстрани казахстанката през август 2025 г. на полуфиналите в Монреал, а след това и спечели първата си титла от категория WTA 1000.

С успеха в Доха, канадката спря серията от 9 поредни победи на Рибакина, която пристигна в Доха като шампионка от Australian Open 2026. Благодарение на този успех Мбоко е все по-близо до дебют в Топ 10 на световната ранглиста. На полуфиналите тя ще играе с миналогодишната финалистка Йелена Остапенко.

В другия полуфинал една срещу друга се изправят Мария Сакари и Каролина Мухова. Сакари отстрани трикратната шампионка и водачка в схемата Ига Швьонтек след 2:6, 6:4, 7:5, докато Мухова преодоля Ана Калинская след 6:3, 6:4.

#тенис турнир в Доха 2026 #Виктория Мбоко #Елена Рибакина

