Виктория Томова изпадна от топ 130 на сингъл в ранглистата на WTA

Виктория Томова се смъкна с 11 места в световната ранглиста по тенис за жени. От днес българката заема 137-а позиция с 557 точки. Втората ракета на България при дамите Лиа Каратанчева също губи позиции и вече е 314-а в подреждането на сингъл с 210 точки в актива си. Тя обаче стана първа ракета на страната в класацията на двойки с 458 точки, изпреварвайки Виктория Томова.

Арина Сабаленка от Беларус остава начело в ранглистата на WTA с 9870 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша) с 8195 и Коко Гоф (САЩ) с 6563 точки. Топ 5 се допълва от още две американки – Аманда Анисимова и Джесика Пегула.