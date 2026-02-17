БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Виктория Томова продължава напред в Оейраш

Българката сломи представителка на Словения за място във втория кръг.

виктория томова стъпка близо основната схема australian open
Снимка: БТА
Слушай новината

Виктория Томова намери място във втория кръг на WTA 125 на турнира в Оейраш. На португалска земя българката се справи с Далила Якупович след 6:2, 6:4 за час и 28 минути игра.

Осмата поставена загуби първите два гейма в мача срещу словеската квалификантка, допускайки ранен пробив, но последствие направи серия от 6 поредни гейма, за да спечели сета с 6:2.

Във втората част Виктория Томова поведе с 2:1, допусна обрат до 2:3 и изоставаше с 3:4, преди да си върне преднината и да приключи мача при 6:4.

Тя ще започне участието си и в надпреварата на двойки по-късно днес, където ще си партнира с французойката Карол Моне.

В началото на месеца българката отпадна рано и на сингъл, и на двойки в предишния турнир в Оейраш.

