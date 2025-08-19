БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Виктория Томова с изразителна победа в квалификациите на US Open

Българката се наложи в два сета над испанка.

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова записа победа в първия кръг на квалификациите на US Open – последен турнир от Големия шлем за сезона. Томова се наложи изразително с 6:3, 6:0 срещу Ирене Ескориуела (Испания).

Първият сет беше изпълнен с пробиви, а Томова спечели подаването на испанката четири пъти, повеждайки в двубоя. Втората част премина изцяло при превъзходство в полза на българската тенисистка и тя приключи срещата от първия си мачбол след 63 минути.

Във втория кръг на квалификациите поставената под номер 5 Томова ще играе срещу Хане Вандевинкел, която заема 164-то място в световната ранглиста. Белгийката победи с 6:3, 6:2 Марина Стакушич от Канада.

Тази година Томова, ако се класира за основната схема, ще бъде единствената българска участничка. Григор Димитров ще пропусне турнира заради контузия, която получи в двубоя срещу световния №1 Яник Синер на осминафиналите на Уимбълдън.

#US Open 2025 # Виктория Томова

