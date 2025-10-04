БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктория Томова тръгна с обрат в квалификациите на турнира в Ухан

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Българката надделя над британка и вече е по-близо до основната схема.

виктория томова тръгна обрат квалификациите турнира ухан
Виктория Томова започна победоносно в квалификациите на турнира WTA 1000 в Ухан. В китайския град най-добрата българска тенисистка надделя над Кейти Боултър с 3:6, 6:4, 6:1 в мач, който продължи 1 час и 45 минути.

Българската представителка срещна трудности срещу британката още в първия сет и допусна изоставането 1:5, след като на два пъти бе пробита и не успя да навакса изоставането си до края. Във втората част обаче тя стигна до два пробива и след 6:4 изравни резултата. В решителния трети сет 30-годишната софиянка доминираше, даде само гейм на британката и затвори мача още с първата си възможност.

115-та в световната ранглиста заработи 20 точки за световната ранглиста и 10 050 долара.

В битка за място в основната схема Томова ще играе утре с 13-ата в схемата на квалификациите Полина Кудерметова (Русия). Двете не са се срещали на корта досега.

#тенис турнир в Ухан 2025 #Виктория Томова

