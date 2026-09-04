БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Виктория Велева отпадна на четвъртфиналите в Печ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Българката не успя срещу германка.

виктория велева отпадна четвъртфиналите печ
Слушай новината

Виктория Велева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Печ (Унгария) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишната българка, която е поставена под номер 7, загуби от третата в схемата Франциска Шидат (Германия) с 0:6, 4:6 за час и 43 минути на корта.

Велева не успя да спечели гейм в първия сет, а във втората част игра равностойно до 4:4, след което не удържа подаването си и приключи участие в надпреварата.

Българката, която преди този двубой записа две поредни победи, за пръв път през сезона достига до четвъртфиналната фаза на турнир от веригата на World Tennis Tour.

#Виктория Велева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
2
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Незаконно оръжие, самоделни бомби и антики са иззети при полицейска акция в село Сталийска махала
3
Незаконно оръжие, самоделни бомби и антики са иззети при полицейска...
Над 56 600 фалшиви артикула са унищожени под митнически контрол във Варна
4
Над 56 600 фалшиви артикула са унищожени под митнически контрол във...
Погребението на Ратко Младич ще се състои с понеделник в Сърбия
5
Погребението на Ратко Младич ще се състои с понеделник в Сърбия
Откриха още над 840 грама кокаин по случая с близо 5 кг марихуана във Варна
6
Откриха още над 840 грама кокаин по случая с близо 5 кг марихуана...

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
5
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...

Още от: Тенис

Арина Сабаленка продължава защитата на титлата на US Open
Арина Сабаленка продължава защитата на титлата на US Open
Антъни Генов е финалист на двойки на турнира от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив Антъни Генов е финалист на двойки на турнира от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив
Чете се за: 01:30 мин.
Сестри Глушкови допуснаха поражение на полуфиналите на двойки на турнир в Сърбия Сестри Глушкови допуснаха поражение на полуфиналите на двойки на турнир в Сърбия
Чете се за: 00:35 мин.
Янаки Милев с място на полуфиналите на ATP Challenger 50 в Пловдив Янаки Милев с място на полуфиналите на ATP Challenger 50 в Пловдив
Чете се за: 01:55 мин.
Екзотика на корта Екзотика на корта
Чете се за: 05:57 мин.
Александър Донски ще направи дебют в Големия шлем на US Open Александър Донски ще направи дебют в Големия шлем на US Open
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си дъщери във вторник
Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Двойно убийство и самоубийство в Исперих Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Роберт Фицо на посещение у нас: България и Словакия с тясно сътрудничество за ядрената енергетика и отбрана (ОБЗОР) Роберт Фицо на посещение у нас: България и Словакия с тясно сътрудничество за ядрената енергетика и отбрана (ОБЗОР)
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Румен Радев пред депутатите: Ние стоим твърдо до Германия, но...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Ново напрежение между Лондон и Буенос Айрес заради Фолклендските...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Разследването на саботажа в Мюнхен: Оставиха в ареста двама...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Засилен трафик: Тапи по пътя към Гърция
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ