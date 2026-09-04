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Екзотика на корта

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Спорт
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Филипинската тенис сензация Александра Иала обедини сънародниците си по света, които превръщат всеки неин мач в истински празник на националната гордост

Екзотика на корта
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Спортът винаги предоставя особено чувство на принадлежност. Народът обича да се отъждествява с успехите на звездите си, като с течение на времето хората са склонни да следят и гледат по телевизията дисциплини, които нито отговарят на традициите им, нито пасват на интересите и хобитата им, но просто им предоставят вълнение. И победа. По-добри сме от другите.

Намираме се в Куинс, Ню Йорк. В една малка стая на втория етаж на епископална църква се чува шум от принтер. Бръмчене. Печатат се плакати, украсени с ярки, жълти топки. Тенис топки. По стените могат да се видят флуоресцентни отпечатъци. От компютъра се чува популярната песен на момичешката банда от Филипините Бини “Salamin, salamin”.

Това е мястото, където през последната седмица 32-годишната Пау Тиу е прекарала времето си да направи дизайна и да принтира постери и плакати в подкрепа на изгряващата звезда от Филипините Александра Иала. Двете са сънароднички. Около 5 километра от мястото на действието Иала започва кампанията си в Откритото първенство на Съединените Щати по тенис с победа в първия кръг срещу Мери Стояна с убедителното 6:1, 6:2 при дебюта си в този турнир от Шлема. Макар все още да е само на 21 години, Иала вече създаде достатъчно спомени на любителите на тениса в родината си. А и не само на любителите.

Тя стана първата филипинка, която триумфира в турнир под егидата на WTA през август, като на финала победи световната номер 3 Джесика Пегула във Вашингтон. Но не само в столицата на Щатите, а и в Торонто, Дубай и Мелбърн филипинската диспора посреща Алекс като героиня и е готова да й даде колкото мощна подкрепа се налага. Във вторник вечерта не беше по-различно, когато представителите на островната азиатска страна бяха пристигнали на корта „Луис Армстронг“, за да демонстрират както екзотика, така и безпределна вярност към любимката си. На трибуните беше и Тиу, която раздаваше плакати, на които пишеше „LABAN ALEX”, което би трябвало в буквален превод да значи „Давай, Алекс“. На въпросните транспаранти можеше да се види и цветето, което е символ на Филипините – сампагита. Според някои наименованието му е трудно да получи точно значение и превод, но се доближава до „кълна ти се“. Един от основните спонсори на Иала – сред най-големите спортни концерни в света – избра точно сампагита да присъства върху екипировката на тенисистката скоро след победата й на Уимбълдън над Ига Швьонтек, която й осигури звезден статут и слава поне в средите на този спорт.

"Невероятно е да видиш толкова много филипинци на едно място в Съединените Щати!“ – разказва по време на първия сет Пау Тиу в интервю за The Athletic. “Сякаш сме си отново у дома. Цялата общност, която ние наричаме „капва“ – разяснява художничката. Самата Тиу се мести в Голямата ябълка с Фелис Камил, за да могат двете да се оженят, защото еднополовите бракове във Филипините са забранени. Двете започват да изучават изография – стил в графичното изкуство, при който се използват флуоресцентни мастила. Скоро след това двете основават собствена фирма – Bad Student, превръщайки хобито си в професия. По-рано през годината изработват и принтират множество плакати по повод финала на Ню Йорк Никс в Националната баскетболна асоциация. През юни, когато Иала се прочува с невероятни си форхенд срещу Швьонтек, бащата на Тиу вече е убеден, че ще иска от дъщеря си да изработи нещичко, с което да подкрепя тенисистката, когато тя пристигна в Америка за четвъртия и последен за годината турнир от Големия Шлем.

На около 8500 километра във Филипините се подготвяха да гледат мача от втория кръг между Иала и украинката Олександра Олийникова от втория кръг, старателно подредили около себе си плакати с надпис “LABAN ALEX”. Същинска мания. И още една победа за Иала. Отново с 2:0 и поглед към третия кръг.

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#US Open 2026 #Александра Еала

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