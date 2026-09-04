Екзотика на корта

Спортът винаги предоставя особено чувство на принадлежност. Народът обича да се отъждествява с успехите на звездите си, като с течение на времето хората са склонни да следят и гледат по телевизията дисциплини, които нито отговарят на традициите им, нито пасват на интересите и хобитата им, но просто им предоставят вълнение. И победа. По-добри сме от другите.

Намираме се в Куинс, Ню Йорк. В една малка стая на втория етаж на епископална църква се чува шум от принтер. Бръмчене. Печатат се плакати, украсени с ярки, жълти топки. Тенис топки. По стените могат да се видят флуоресцентни отпечатъци. От компютъра се чува популярната песен на момичешката банда от Филипините Бини “Salamin, salamin”.

Alex Eala was asked about being scheduled to play on a bigger court than Grand Slam Champions at the U.S. Open



“They’re saying Grand Slam Champions are playing outside… they’re implying sort of that the U.S. Open is giving you a special treatment…”



Alex: “I’m grateful to be… pic.twitter.com/GN5arq0Z1P — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2026

Това е мястото, където през последната седмица 32-годишната Пау Тиу е прекарала времето си да направи дизайна и да принтира постери и плакати в подкрепа на изгряващата звезда от Филипините Александра Иала. Двете са сънароднички. Около 5 километра от мястото на действието Иала започва кампанията си в Откритото първенство на Съединените Щати по тенис с победа в първия кръг срещу Мери Стояна с убедителното 6:1, 6:2 при дебюта си в този турнир от Шлема. Макар все още да е само на 21 години, Иала вече създаде достатъчно спомени на любителите на тениса в родината си. А и не само на любителите.

Тя стана първата филипинка, която триумфира в турнир под егидата на WTA през август, като на финала победи световната номер 3 Джесика Пегула във Вашингтон. Но не само в столицата на Щатите, а и в Торонто, Дубай и Мелбърн филипинската диспора посреща Алекс като героиня и е готова да й даде колкото мощна подкрепа се налага. Във вторник вечерта не беше по-различно, когато представителите на островната азиатска страна бяха пристигнали на корта „Луис Армстронг“, за да демонстрират както екзотика, така и безпределна вярност към любимката си. На трибуните беше и Тиу, която раздаваше плакати, на които пишеше „LABAN ALEX”, което би трябвало в буквален превод да значи „Давай, Алекс“. На въпросните транспаранти можеше да се види и цветето, което е символ на Филипините – сампагита. Според някои наименованието му е трудно да получи точно значение и превод, но се доближава до „кълна ти се“. Един от основните спонсори на Иала – сред най-големите спортни концерни в света – избра точно сампагита да присъства върху екипировката на тенисистката скоро след победата й на Уимбълдън над Ига Швьонтек, която й осигури звезден статут и слава поне в средите на този спорт.

"Невероятно е да видиш толкова много филипинци на едно място в Съединените Щати!“ – разказва по време на първия сет Пау Тиу в интервю за The Athletic. “Сякаш сме си отново у дома. Цялата общност, която ние наричаме „капва“ – разяснява художничката. Самата Тиу се мести в Голямата ябълка с Фелис Камил, за да могат двете да се оженят, защото еднополовите бракове във Филипините са забранени. Двете започват да изучават изография – стил в графичното изкуство, при който се използват флуоресцентни мастила. Скоро след това двете основават собствена фирма – Bad Student, превръщайки хобито си в професия. По-рано през годината изработват и принтират множество плакати по повод финала на Ню Йорк Никс в Националната баскетболна асоциация. През юни, когато Иала се прочува с невероятни си форхенд срещу Швьонтек, бащата на Тиу вече е убеден, че ще иска от дъщеря си да изработи нещичко, с което да подкрепя тенисистката, когато тя пристигна в Америка за четвъртия и последен за годината турнир от Големия Шлем.

All smiles for Alexandra



Eala sees off Oliynykova 6-1, 6-4 in straight sets. pic.twitter.com/b7kNMYqq58 — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

На около 8500 километра във Филипините се подготвяха да гледат мача от втория кръг между Иала и украинката Олександра Олийникова от втория кръг, старателно подредили около себе си плакати с надпис “LABAN ALEX”. Същинска мания. И още една победа за Иала. Отново с 2:0 и поглед към третия кръг.