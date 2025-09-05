Виктория Велева отстъпи на четвъртфиналите на сингъл в Динар

Виктория Велева беше елиминирана на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Динар (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишната българка загуби от поставената под №2 Валентина Щайнер (Германия) с 5:7, 6:4, 3:6 в много оспорван мач, продължил малко повече от три часа.

Велева на два пъти имаше пробив преднина, като при 5:4 сервираше за първия сет и поведе с 30:0, но допусна обрат. Във втората част тя пропиля ранен брейк аванс, но все пак стигна до успеха с нов ключов пробив в деветия гейм.

Българката започна добре и в третия сет, като водеше с пробив при 2:0 и при 3:2, но германката взе четири поредни гейма, за да триумфира.

Виктория Велева все пак записа най-доброто си представяне във веригата на Международната федерация по тенис (ITF) от май 2022 година, когато отново достигна до четвъртфиналите на състезание от същия ранг в Оран (Алжир).