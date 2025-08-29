Винъс Уилямс записа първа победа от Големия шлем след завръщането си

Винъс Уилямс спечели първата си победа в турнир от Големия шлем, като това стана на двойки на US Open.

Въпреки че загуби мача си на сингъл срещу чехкинята Каролина Мухова, 45-годишната американка в тандем с канадката Лейла Фернандес се наложиха над шестите поставени в схемата Людмила Киченок, която спечели титлата миналата година с Йелена Остапенко, и Елен Перес, след 7:6(4), 6:3.

Това бе първи успех за по-голямата сестра Уилямс от победата ѝ над Михаела Бузарнеску на сингъл на Уимбълдън преди четири години, а последният ѝ успех на двойки бе в тандем със сестра ѝ Серина на Ролан Гарос през 2018 г.

"Благодаря на моята партньорка, най-добрата, която съм имал след Серина", каза Винъс.

"Не мисля, че имахме ясен план", каза Фернандес, която е с 23 години по-млада от Уилямс.