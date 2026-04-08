Винисиус към Реал Мадрид: Живи сме, трябва да вярваме

Крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се обърна към съотборниците си и привържениците на отбора с послание на вяра след поражението с 1:2 от Байерн Мюнхен в първия четвъртфинал от Шампионската лига.

"Живи сме! Трябва да вярваме“, написа бразилецът в социалните мрежи, опитвайки се да вдъхне оптимизъм преди реванша в Германия.

Въпреки позитивния му призив, представянето на Винисиус не остана без критики. Бившият футболист на "белите“ Рафаел ван дер Ваарт изрази недоволство от играта на бразилеца в двубоя срещу баварците.

Реваншът между двата отбора е насрочен за 15 април в Мюнхен, където испанският гранд ще търси обрат и място на полуфиналите.

Междувременно сезонът за Реал Мадрид остава под въпрос, след като тимът изостава със седем точки от лидера в първенството Барселона.