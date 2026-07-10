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Винисиус се извини на феновете след отпадането на Бразилия от Мондиал 2026

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Звездата на Реал Мадрид наруши мълчанието си с емоционално послание, в което пое отговорност за разочароващото представяне на "селесао“

Снимка: AP Photo
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Пет дни след отпадането на Бразилия от Норвегия на осминафиналите на световното първенство Винисиус Жуниор публикува емоционално обръщение към привържениците, с което наруши мълчанието си след края на участието на „селесао“.

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Публикация, споделена от Vinicius Jr. ️ (@vinijr)


Нападателят на Реал Мадрид сподели в социалните мрежи снимка от терена непосредствено след последния съдийски сигнал, придружена с откровено послание. В него той призна, че е имал нужда от няколко дни, за да осмисли случилото се.

"Да нося фланелката на националния отбор е най-голямата гордост в живота ми, а отпадането още на осминафиналите на световно първенство е чувство, което трудно може да бъде описано. Разочарованието е огромно. Имахме достатъчно силен отбор, за да стигнем много по-далеч, но не успяхме. Извинявам се и ще продължа да се боря за мечтата ни отново да бъдем на върха на световния футбол“, написа бразилецът.

По време на двубоя срещу Норвегия Винисиус се оказа във фокуса на вниманието и заради ситуацията при отсъдената дузпа за Бразилия. Въпреки очакванията именно той да изпълни наказателния удар, зад топката застана Бруно Гимараеш, който пропусна. След срещата нападателят обясни, че е спазил предварително определената йерархия, изготвена от треньорския щаб.

Винисиус беше сред най-силно представилите се футболисти на Бразилия на Мондиал 2026, като завърши турнира с три гола и две асистенции, но това не беше достатъчно, за да помогне на петкратните световни шампиони да продължат към четвъртфиналите.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Бразилия по футбол #Винисиус Жуниор

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