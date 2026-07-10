Винисиус се извини на феновете след отпадането на Бразилия от Мондиал 2026

Пет дни след отпадането на Бразилия от Норвегия на осминафиналите на световното първенство Винисиус Жуниор публикува емоционално обръщение към привържениците, с което наруши мълчанието си след края на участието на „селесао“.





Нападателят на Реал Мадрид сподели в социалните мрежи снимка от терена непосредствено след последния съдийски сигнал, придружена с откровено послание. В него той призна, че е имал нужда от няколко дни, за да осмисли случилото се.

"Да нося фланелката на националния отбор е най-голямата гордост в живота ми, а отпадането още на осминафиналите на световно първенство е чувство, което трудно може да бъде описано. Разочарованието е огромно. Имахме достатъчно силен отбор, за да стигнем много по-далеч, но не успяхме. Извинявам се и ще продължа да се боря за мечтата ни отново да бъдем на върха на световния футбол“, написа бразилецът.

По време на двубоя срещу Норвегия Винисиус се оказа във фокуса на вниманието и заради ситуацията при отсъдената дузпа за Бразилия. Въпреки очакванията именно той да изпълни наказателния удар, зад топката застана Бруно Гимараеш, който пропусна. След срещата нападателят обясни, че е спазил предварително определената йерархия, изготвена от треньорския щаб.

Винисиус беше сред най-силно представилите се футболисти на Бразилия на Мондиал 2026, като завърши турнира с три гола и две асистенции, но това не беше достатъчно, за да помогне на петкратните световни шампиони да продължат към четвъртфиналите.