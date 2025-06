Vitality и The MongolZ ще спорят за Мейджър титлата в Остин

Vitality и The MongolZ са двамата финалисти на най-големия турнир по Counter Strike 2 BLAST.tv Major 2025 в Остин. Двата тима ще искат да завършат приказката си с щастлив край, като "пчеличките" са на крачка от това да узаконят своя ера, докато монголците са готови да отворят нова славна страница в историята не само на монголския Counter Strike, а и на азиатския като цяло.

Освен престижа, който идва с една Мейджър титла, шампионът ще прибере и 500 000 долара от наградния фонд, докато подгласникът ще си тръгне от Остин с 170 000 долара.

Полуфинали:

№2 MOUZ - №1 Vitality - 1:2 (8:13, 13:4, 6:13)

№23 paiN - №5 The MongolZ - 0:2 (5:13, 5:13)

Vitality откри програмата в събота вечер със седма поредна победа срещу MOUZ тази година. Битката между №1 и №2 в ранглистата на създателите на играта Valve отново доказа разликата между безспорно най-добрия отбор този сезон и неговия подгласник.

"Пчеличките" държаха нещата под контрол на картата на съперника Mirage и трябваше да довършат започнатото на своя избор - Inferno. "Мишките" обаче имаха други планове и разгромиха лидера в световната ранглиста, с което форсираха решаващата карта - Train. В крайна сметка Vitality не само, че забрави за Inferno, а и върна услугата, с което се класира за седми последователен финал на S-tier турнир тази година.

