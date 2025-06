MOUZ елиминира действащия Мейджър шампион на четвъртфиналите в Остин

Плейофите на най-големия турнир по Counter Strike 2 BLAST.tv Major 2025 в Остин стартираха с два зрелищни сблъсъка, които определиха първите полуфиналисти. Публиката в "Мууди Център" стана свидетел на елиминирането на действащия Мейджър шампион, както и вълнуващо бразилско дерби, в което учениците победиха учителя.

Четвъртфинали:

№3 Spirit - №2 MOUZ - 1:2 (25:22, 9:13, 10:13)

№16 FURIA - №23 paiN - 1:2 (13:6, 8:13, 12:16)

MOUZ продължава ренесанса си в Остин, след като отстрани победителя от Шанхай 2024 Spirit в абсолютен трилър между втория и третия в ранглистата на създателите на играта Valve. Това е четвърти пореден успех за международния тим, който стартира с две загуби в Stage 3, докато руснаците си тръгват разочаровани от престижната надпревара, след като преминаха безпроблемно през груповата фаза.

Spirit надделя в психологическата битка на избора на съперника Mirage, спасявайки седем рунда за спечелване на картата, която влезе в четири продължения. MOUZ обаче си върна на Dust2, въпреки опитите на №1 играч за 2024 г. Данил "donk" Кришковец, и форсира Nuke, където отново руснаците бяха в полпозишън да продължат защитата на Мейджър титлата си. Те спечелиха полувремето с 8:4 и водиха с 10:7, преди №2 в света да вземе следващите 6 рунда, с което оформи третата си победа срещу Spirit тази година.

