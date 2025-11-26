Владимир Гърков стана MVP, а Сен Назер продължава към четвъртфиналите за Купата на Франция

Националът Владимир Гърков и отборът му Сен Назер продължават към четвъртфиналите за Купата на Франция. Воденият от Педро Уехара тим надигра Монпелие с 3:0 (25:21, 25:21, 32:30) в осминафинален двубой от надпреварата.

Гърков се отчете с 14 точки (2 аса, 1 блокада) и бе втори по резултатност, като бе отличен за MVP. Най-резултатен бе Филип Йон с 20 точки, Кейлъб Дженс завърши с 13 (2 блокади). За Монпелие Венсан Матиас записа 16 точки (1 ас).

На четвъртфиналите Сен Назер играе с Пари Волей, който отстрани Илакез с 3:1 гейма.