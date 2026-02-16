Владислав Хераскевич ще продължи съдебната битка срещу МОК

Украинският състезател по скелетон Владислав Хераскевич заяви, че няма да се откаже от съдебната си битка срещу Международния олимпийски комитет (МОК), след като беше изключен от състезанията на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

От МОК обявиха, че Хераскевич няма право да носи по време на стартовете каска, изобразяваща украински спортисти, загинали по време на войната с Русия, тъй като политическите послания са забранени в рамките на състезанията. На състезателя беше позволено да използва каската преди и след стартовете, включително в зоните за подготовка. Решението на МОК беше потвърдено и от Арбитражен съд по спорта.

"Ще продължа да се боря за правата си заедно с екипа си от адвокати и вярвам, че ще внесем този случай пред граждански съд“, заяви 27-годишният украинец във видеопослание в социалните мрежи. Той не уточни какви ще бъдат следващите му действия.

Въпреки че пропусна състезанията, а програмата в скелетона на Игрите вече приключи, Хераскевич подчерта, че вижда и положителна страна в случилото се. По думите му темата е привлякла вниманието на международната общност към съдбата на загиналите украински спортисти. Той обяви и намерението си да стартира инициатива в подкрепа на семействата на изобразените на каската му атлети, както и на близките на всички украински спортисти, загинали във войната.