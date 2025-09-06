БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Влизат в сила над 100 промени в Закона за движение по пътищата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Деца
Запази
промени строги наказания пияни дрогирани шофьори пътя
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Промевине включват:
Наказание 100 лева, но полицията преценява дали минувачът говори, чати или само носи мобилното устройство
Минувач, който говори, чати или само гледа екрана на телефона или друго мобилно устройство, докато пресича на пешеходна пътека, получава 100 лева глоба. Толкова трябва да плащат за същото нарушение и шофьорите на автомобили, мотори, велосипеди и тротинетки, ако използват телефона без устройство “свободни ръце”. Санкциите влизат в сила от неделя - 7 септември, заедно с още над 100 поправки в Закона за движение по пътищата.

Поправките на закона включват 12 изцяло нови текста, над 60 преработени и 12 несъщестували до момента дефиниции, допълнителни правила за пешеходци, велосипедисти и тротинеткаджии, плюс увеличение на някои от глобите.

Новост без аналог е засичането на средна скорост с тол камерите, като първите сертифицирани 11 отсечки вече са обявени на сайта на тол управлението.

При глобите за скорост е приет нов текст, според който за превишаване с над 50 км/ч извън населено място се налага глоба 600 лв. и за два месеца се взема книжката, като за всеки следващи 5 км/ч превишение над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
3
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
4
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС
5
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: У нас

Бул. „Тодор Каблешков“ в София най-накрая ще може да бъде довършен!
Бул. „Тодор Каблешков“ в София най-накрая ще може да бъде довършен!
Тъмната страна на екстремните "Селфита" Тъмната страна на екстремните "Селфита"
Чете се за: 00:57 мин.
Деца се качиха на кран в София заради "Селфи" Деца се качиха на кран в София заради "Селфи"
Чете се за: 00:55 мин.
Промени в здравната система Промени в здравната система
Чете се за: 00:57 мин.
Приключи "Лято в музея" в Павликени Приключи "Лято в музея" в Павликени
Чете се за: 00:30 мин.
Промени в изпита по математика след 7 и 10 клас Промени в изпита по математика след 7 и 10 клас
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

България чества 140-ата годишнина от Съединението
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ) Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Отново на път за празниците: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тръмп подписа указа за преименуването на Министерството на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ