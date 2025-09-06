Влизат в сила над 100 промени в Закона за движение по пътищата

Промевине включват:

Наказание 100 лева, но полицията преценява дали минувачът говори, чати или само носи мобилното устройство

Минувач, който говори, чати или само гледа екрана на телефона или друго мобилно устройство, докато пресича на пешеходна пътека, получава 100 лева глоба. Толкова трябва да плащат за същото нарушение и шофьорите на автомобили, мотори, велосипеди и тротинетки, ако използват телефона без устройство “свободни ръце”. Санкциите влизат в сила от неделя - 7 септември, заедно с още над 100 поправки в Закона за движение по пътищата.

Поправките на закона включват 12 изцяло нови текста, над 60 преработени и 12 несъщестували до момента дефиниции, допълнителни правила за пешеходци, велосипедисти и тротинеткаджии, плюс увеличение на някои от глобите.

Новост без аналог е засичането на средна скорост с тол камерите, като първите сертифицирани 11 отсечки вече са обявени на сайта на тол управлението.

При глобите за скорост е приет нов текст, според който за превишаване с над 50 км/ч извън населено място се налага глоба 600 лв. и за два месеца се взема книжката, като за всеки следващи 5 км/ч превишение над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.