VMA 2025: Ариана, Гага и легендите, които взривиха сцената



Неделя вечер в Ню Йорк беше огън, защото се проведе церемонията на MTV Video Music Awards – наградите, които събират на едно място поп, рок, латино и всичко между тях.

Големите победители

Ариана Гранде грабна две награди – включително за Видео на годината! В речта си тя благодари на терапевтите си и на LGBTQ+ общността, с което вдигна залата на крака.

Лейди Гага започна вечерта със статуетката за Артист на годината и напомни, че да си артист е не само талант, а и отговорност – „да караш хората да мечтаят“. Тя изпя и парчета от новия си албум Mayhem.

Легендите на сцената

Марая Кери получи специалната награда Video Vanguard. Ариана я обяви като „саундтрака на нашия живот“, а Кери отвърна: „Не мога да повярвам, че това е първата ми VMA… Какво чакахте толкова време?“ След това изпя златните си хитове – Fantasy, We Belong Together, Obsessed.

В памет на Ози Озбърн сцената беше буквално разтърсена – Стивън Тайлър, Джо Пери, YUNGBLUD и Нуно Бетенкорт направиха шоу с Crazy Train и Mama, I’m Coming Home. Синът му Джак сподели, че баща му би бил горд да види как рокът продължава да живее.

Латино вибрации

Рики Мартин взе първата по рода си награда Latin Icon Award и направи шоуто още по-цветно. Той си спомни за дебюта си на VMA преди цели 25 години и каза: „Започнах като бебе и още съм тук!“

Други, които огряха сцената

Конан Грей, Тейт Макрей, Пост Малоун, Сабрина Карпентър, Джей Балвин и още много изпълнители вдигнаха енергията до тавана.