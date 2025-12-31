БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341...
Чете се за: 01:47 мин.
Нова Зеландия посрещна Новата 2026 година
Чете се за: 01:37 мин.
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания...
Чете се за: 01:07 мин.
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
"Добре дошла, България" грейна върху сградата...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вместо сурвакари – инспектори: Проверки за цените и етикетите преди еврото

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Запази

Инспекторите следят за спазване на Закона за еврото в търговските обекти

вместо сурвакари ndash инспектори проверки цените етикетите еврото
Снимка: БТА
Слушай новината

В последния ден от годината вместо сурвакари, по магазините тръгнаха на проверки инспектори на НАП и КЗП - дали се спазва Законът за въвеждане на еврото. Проверяват се търговски обекти за етикетите в левове и евро, по официалния курс ли е превалутирането и има ли неправомерно завишаване на цените?

В хранителния магазин на Първолета в пернишкия квартал "Изток" вместо закъснели с новогодишната трапеза клиенти - влязоха инспектори.

Първолета Анестиева, управител на магазин в Перник: "Нямам притеснения, в смисъл такъв, че магазинът работи абсолютно легално. На всеки клиент се пуска касова бележка."

Макар търговец от години, Първолета обмисля да затвори магазина си временно, но не за почивка, а заради въвеждането на еврото.

Първолета Анестиева, управител на магазин в Перник: "Както им втълпиха на хората, че може да дойде със 100 лева и да си купи един хляб и аз да му върна ресто, те ни превърнаха в чейндж бюра."

Първолета Анестиева, управител на магазин в Перник: "Честно ли ще е на бабата, която ще дойде да си купи едно млеко и един хляб със сто лева да й върна аз евро и след работа, когато се прибират работещите, които цял ден са на работа и не могат да ходят до банката и идва той с евро и аз трябва да му върна лева, защото при мен еврото е вече свършило. За мене не е честно. И затова предприемам една крачка да не работи магазина първите 6 дни на годината."

От КЗП и НАП връчиха и предновогодишни актове на некоректни търговци и отчетоха най-честите нарушения.

Цветислава Лакова, член на КЗП: "При етикетирането цената в евро е с доста по-големи цифри и букви, а цената в лева, която е по-висока, е написана с по-малък шрифт. Понякога цената в евро е червен, цената в лева е пак в единия ъгъл написана. А също и при превалутиранто - има доста грешки при преизчисляването."

Евгени Нанков, зам.-директор на НАП: "При всяка проверка цените в търговските обекти се описват, съответно при последваща проверка се проверява дали има отклонение от цените и когато то е значително се изискват документи."

Евгени Нанков, зам.-директор на НАП: "Глобите са в размер от 5000 до 100 000 лв. При повторно нарушение от 10 до 200."

В първото си телевизионно интервю шефът на НАП обобщи резултатите от проверките досега.

Христо Марков, изпълнителен директор на НАП: "Това, което сме установили - при първите 700 проверки за необосновано покачване на цените, е под 10% процента нарушения от търговците, което за нас е доста добре."

Проверките на регулаторите продължават и след Нова година.

#България и еврото #НАП #КЗП #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети
1
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с...
Директорът на НАП: Приходите са рекордни, целта не е натиск върху бизнеса, а защита на потребителите
2
Директорът на НАП: Приходите са рекордни, целта не е натиск върху...
"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт
3
"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във...
Какво ресто ще получиш в евро, когато плащаш с левове - мобилни приложения на помощ
4
Какво ресто ще получиш в евро, когато плащаш с левове - мобилни...
Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)
5
Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)
Часове до влизането на еврото: Открит урок в немската гимназия в Русе
6
Часове до влизането на еврото: Открит урок в немската гимназия в Русе

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: България и еврото

Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341 милиона души
Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341 милиона души
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.? Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
Чете се за: 01:02 мин.
Димитър Радев: Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност Димитър Радев: Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност
Чете се за: 03:30 мин.
Преходът от лев към евро: НАП и КЗП с масови проверки по търговските обекти Преходът от лев към евро: НАП и КЗП с масови проверки по търговските обекти
Чете се за: 03:32 мин.
Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в новата валута? Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в новата валута?
Чете се за: 01:52 мин.
Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341 милиона души
Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341 милиона души
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Димитър Радев: Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност Димитър Радев: Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в новата валута? Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в новата валута?
Чете се за: 01:52 мин.
Регионални
Над 11,5 млн. лева недекларирана валута е задържана на „Капитан Андреево“ през 2025 годна Над 11,5 млн. лева недекларирана валута е задържана на „Капитан Андреево“ през 2025 годна
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Варна – изключението преди еврото: Спад на сделките и ръст на...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Суперлуна и метеорен поток ще се срещнат в януарското небе
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ