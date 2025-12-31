Вместо сурвакари – инспектори: Проверки за цените и етикетите преди еврото

В последния ден от годината вместо сурвакари, по магазините тръгнаха на проверки инспектори на НАП и КЗП - дали се спазва Законът за въвеждане на еврото. Проверяват се търговски обекти за етикетите в левове и евро, по официалния курс ли е превалутирането и има ли неправомерно завишаване на цените?

В хранителния магазин на Първолета в пернишкия квартал "Изток" вместо закъснели с новогодишната трапеза клиенти - влязоха инспектори.

Първолета Анестиева, управител на магазин в Перник: "Нямам притеснения, в смисъл такъв, че магазинът работи абсолютно легално. На всеки клиент се пуска касова бележка."

Макар търговец от години, Първолета обмисля да затвори магазина си временно, но не за почивка, а заради въвеждането на еврото.

Първолета Анестиева, управител на магазин в Перник: "Както им втълпиха на хората, че може да дойде със 100 лева и да си купи един хляб и аз да му върна ресто, те ни превърнаха в чейндж бюра."

Първолета Анестиева, управител на магазин в Перник: "Честно ли ще е на бабата, която ще дойде да си купи едно млеко и един хляб със сто лева да й върна аз евро и след работа, когато се прибират работещите, които цял ден са на работа и не могат да ходят до банката и идва той с евро и аз трябва да му върна лева, защото при мен еврото е вече свършило. За мене не е честно. И затова предприемам една крачка да не работи магазина първите 6 дни на годината."

От КЗП и НАП връчиха и предновогодишни актове на некоректни търговци и отчетоха най-честите нарушения.

Цветислава Лакова, член на КЗП: "При етикетирането цената в евро е с доста по-големи цифри и букви, а цената в лева, която е по-висока, е написана с по-малък шрифт. Понякога цената в евро е червен, цената в лева е пак в единия ъгъл написана. А също и при превалутиранто - има доста грешки при преизчисляването." Евгени Нанков, зам.-директор на НАП: "При всяка проверка цените в търговските обекти се описват, съответно при последваща проверка се проверява дали има отклонение от цените и когато то е значително се изискват документи." Евгени Нанков, зам.-директор на НАП: "Глобите са в размер от 5000 до 100 000 лв. При повторно нарушение от 10 до 200."

В първото си телевизионно интервю шефът на НАП обобщи резултатите от проверките досега.

Христо Марков, изпълнителен директор на НАП: "Това, което сме установили - при първите 700 проверки за необосновано покачване на цените, е под 10% процента нарушения от търговците, което за нас е доста добре."

Проверките на регулаторите продължават и след Нова година.