Внимавай с „куриерски“ линкове — нова измама в сайтовете за продаване

Полицията предупреждава за нова вълна от онлайн измами в интернет. Схемата е проста, но ефективна — и вече има жертви в цялата страна.

Измамниците се представят за купувачи и се свързват с продавачите в популярни платформи. След кратък разговор предлагат да платят чрез линк за доставка, който уж е от куриерска фирма. Страницата изглежда напълно истинска, но след като я отвориш, тя иска лични данни и информация за банковата ти карта. Ако ги въведеш, измамниците получават достъп до банковата сметка и изтеглят парите ти. След това комуникацията спира и разбираш, че си измамен.

От полицията напомнят — никога не отваряй линкове от непознати, дори ако изглеждат убедително. Не въвеждай лични или банкови данни в страници, изпратени през чат. Плащането трябва да се извършва само чрез официалните опции на платформата или чрез банков превод, а не чрез „куриерски“ линкове.