БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Внимавай с „куриерски“ линкове — нова измама в сайтовете за продаване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Деца
Запази
схеми телефонните измами броят расте
Слушай новината

Полицията предупреждава за нова вълна от онлайн измами в интернет. Схемата е проста, но ефективна — и вече има жертви в цялата страна.

Измамниците се представят за купувачи и се свързват с продавачите в популярни платформи. След кратък разговор предлагат да платят чрез линк за доставка, който уж е от куриерска фирма. Страницата изглежда напълно истинска, но след като я отвориш, тя иска лични данни и информация за банковата ти карта. Ако ги въведеш, измамниците получават достъп до банковата сметка и изтеглят парите ти. След това комуникацията спира и разбираш, че си измамен.

От полицията напомнят — никога не отваряй линкове от непознати, дори ако изглеждат убедително. Не въвеждай лични или банкови данни в страници, изпратени през чат. Плащането трябва да се извършва само чрез официалните опции на платформата или чрез банков превод, а не чрез „куриерски“ линкове.

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
2
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
3
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
4
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
5
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент...
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
6
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: У нас

Ден на бозата: вкус, ретро коли и много музика в Радомир
Ден на бозата: вкус, ретро коли и много музика в Радомир
Храната не е за изхвърляне: всеки българин разхищава по 93 килограма годишно Храната не е за изхвърляне: всеки българин разхищава по 93 килограма годишно
Чете се за: 01:42 мин.
Интервю с Георги Любенов, водещ на "Денят започва с Георги Любенов" Интервю с Георги Любенов, водещ на "Денят започва с Георги Любенов"
Чете се за: 00:12 мин.
Новините 17.10.2025 г. Новините 17.10.2025 г.
Чете се за: 01:57 мин.
Когато секундите решават всичко: Как полицаи от Перник се превърнаха в спасители? Когато секундите решават всичко: Как полицаи от Перник се превърнаха в спасители?
Чете се за: 01:17 мин.
Златото удари нов връх – над 4300 долара за унция! Златото удари нов връх – над 4300 долара за унция!
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село" Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони 18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони
Чете се за: 02:07 мин.
Общество
Обраха офиса на доброволците, спасявали хора в Елените
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали младежи
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Слънцето си проправя път през облаците - кога ще бъде отново пролет...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ