Водач на германската еврейска общност със заплаха за убийство след призив за забрана на „Алтернатива за Германия“

Изтъкната представителка на германската еврейска общност е получил заплаха за убийство, след като е призовала за забрана на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ след на изборната ѝ победа в източната провинция Саксония-Анхалт, предаде ДПА.

Днес прокуратурата в Мюнхен съобщи, че е започнала разследване във връзка със заплахата срещу 93-годишната Шарлоте Кноблох – водач на еврейската общност в Мюнхен и Горна Бавария.

Андреас Франк, прокурорът, отговарящ за борбата с антисемитизма, заяви пред ДПА, че е образувал производства за предполагаемо подстрекаване към омраза, отправяне на заплахи и увреждане на имущество.

В четвъртък свидетел открил надраскана заплаха върху пейка и кош за боклук в парк в Мюнхен и е подал сигнал в полицията. Впоследствие Кноблох е отменила участието си в планирано събитие.

Заплахата е била изрично свързана с изборната победа на АзГ в Саксония-Анхалт. От общността потвърдиха, че заплахата е била насочена лично към Кноблох. Сред графитите е имало и нарисувана Давидова звезда, уточни Франк.

Междувременно Ела Умлауф - председателка на Международния комитет за Аушвиц, оцеляла от едноименния концлагер по време на Холокоста, също призова за забрана на партията, „преди да е станало твърде късно“. Тя отправи своя призив до премиера на провинция Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст в отворено писмо, публикувано на страниците на в. „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.

След убедителната победа на АзГ в Саксония-Анхалт, Вюст призова за създаване на работна група от представители на федерално и провинциално ниво, която да проучи дали крайнодясната партия трябва да бъде забранена от Федералния конституционен съд.

Самата Умлауф уточни, че не твърди, историята се повтаря, „но случващото се днес събужда у мен най-тежките спомени.“

Като причини за загрижеността си тя посочи плановете на АзГ в провинцията за обучение на деца на бежанци в отделни класове и за извеждане на деца с увреждания от общообразователните класове. 83-годишната Умлауф осъди и плановете на партията за „ремиграция“ като противоконституционни. Този термин често се използва в крайнодесните среди за обозначаване на масови депортации.