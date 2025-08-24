Водна криза в Плевен: тръбите се чупят като от кино

Проф. Ганчо Димитров от ВиК и кризисния щаб вече каза кое е най-важното: открили са най-компрометираните тръбопроводи в Плевен. И да, нещата са сериозни.

Какво се прави веднага:

-Подмяна на най-счупените тръби – най-голям проблем имат кварталите Дружба 1 и Дружба 2.

-Зониране на мрежата – за да има правилно налягане и да не изтича вода наляво-надясно.

-Регулиране на налягането – намаляват се и загубите, и авариите.

Проф. Димитров уточнява, че средносрочните идеи като сонди или вода от язовир „Сопот“ няма да дадат бързи резултати – т.е. не очаквайте магическо решение за седмица.

Други варианти?

Вземане на вода от Дунав? За сега не става – тръбите не са свързани, ще трябва да се строи нова мрежа и пречиствателна станция.

Язовир „Сопот“? Може, ама водата по пътя се замърсява и пак трябва пречистване.

Сондажи? Не са сигурни – никой не знае колко вода ще излезе и каква ще е качеството.

Дългосрочно решение? Язовир „Черни Осъм“, който да осигури вода за Плевен, Троян и Ловеч, но строежът може да се забави заради Натура 2000 и екологични ограничения.