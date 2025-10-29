БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Времето е мозък" – лекари от „Пирогов“ напомнят колко решаващи са първите часове при инсулт

У нас
Отбелязваме Световния ден за борба с мозъчния инсулт. В предаването "Денят започва" доц. Мария Димитрова и доц. Николай Велинов от „Пирогов“ подчертаха значението на ранната реакция и профилактиката.

Доц. д-р Николай Велинов, началник на отделение “Неврохирургия за възрастни”, УМБАЛСМ ”Н. И. Пирогов”: "Принципно винаги е добре в рамките на първите 6 часа да се реагира. Сега говорим за златния час. Но това е практически много трудно, особено предвид логистиката на транспорт, бърза помощ. Но така или иначе в зависимост от наличието на колатерали, така да се нарече мозъчни съдови, колатерали, които са всъщност кръвоности съдове, които позволяват на пациента да компенсира в рамките на възникване на такъв инсулт, би могъл този период да бъде различен между 6-12, дори и повече часове. Но колкото по-рано, толкова по-добре. Това е и апелът на Европейската асоциация по неврология, която е "Time is brain", времето е мозък. Тоест колкото по-рано се извърши лечението, толкова по-бързо ще бъде спасен пациентът. Безспорно и тромболизата, и тромбектомията, възстановявайки проходимостта на съда, който е запушен, биха могли да доведат до пълно възстановяване на пациента. И това е толкова важно, защото млади хора практически се предотвратяват от възникване на инвалидизация и се връщат в обществото и стават работоспособни. Така че смятам, че това е едно от доста големите постижения на медицината, да може тези пациенти да ги лекуваме, което не беше възможно преди 20 години. Нямаше как да се случат тези неща по този начин."

Доц. Димитрова подчерта, че адекватно лечение чрез системна тромболиза се прилага на все повече места в страната.

Доц. д-р Мария Димитрова, Началник на клиника по нервни болести, УМБАЛСМ ”Н. И. Пирогов”: "Като цяло всичко това, което искаме да се случи, е един процес. Така или иначе той изисква време, но винаги е хубаво да отбелязваме положителните неща. А те със сигурност съществуват. За тази година имаме много документи, които са разписани, т.е. тези гайдлайни, по които ние работим, препоръките. Българското дружество по неврология обнови тези препоръки. Включи се нов медикамент, който можем да използваме за системна тромболиза, който се използва навсякъде по света и в България, абсолютно съвременно и така адекватно лечение. Като цяло доста се увеличи броят на болниците навсякъде из страната, в които може да се направи и се прави системна тромболиза. Макар и с бавни темпове се случват много добри неща, но, както казах, иска се време и се надяваме, така като се виждаме редовно с вас, да отчитаме все повече и повече добри тенденции."

Доц. Велинов подчерта, че профилактиката на инсулта не се случва за ден или за два, а е начин на живот.

"Категорично профилактиката е свързана с промяна на начина на живот, както и особено е една възрастова група, когато, нали, преминат пациентите, контрол над кръвните показатели, холестерол. Мозъчно-съдовата болест не е изолирана. Спорт, движение, това е при всеки един от нас. Профилактиката отнема, бих казвал доста дълъг период от време. Това не е нещо, което човек би могъл да направи за ден или за два. И при всички положения, всеки един трябва да промени личния си начин на живот и режим. Категорично тютюнопушене и тези фактори са значими за промяната в съдовете и възникването на мозъчно-съдова болест."

Вижте целия разговор във видеото

