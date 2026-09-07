Сръбският премиер Джуро Мацут поиска от президента Александър Вучич да разпусне парламента за организиране на предсрочни избори през октомври. Редовни парламентарни избори в Сърбия следваше да се проведат през декември 2027 г.

За предсрочен вот настоява от 2 години масово протестно движение, водено от студенти. То започна след рухването на козирка на ремонтирана жп гара в Нови Сад, където загинаха 16 души.

Трагедията от ноември 2024 г. доведе до обвинения към властта в корупция и некомпетентност. Призивите за прозрачно разследване прераснаха в искания за предсрочни избори, които вероятно ще се състоят на 25 октомври.

Държавният глава Александър Вучич има 72 часа да приеме предложението на сръбския кабинет и да разпусне парламента. Той даде знак, че това ще стане на 9 или 10 септември - крайни дати за провеждане на вот през октомври. В края на юни Вучич намекна, че може да подаде оставка преди края на президентския си мандат през април догодина, за да участва в кампанията за парламентарните избори.