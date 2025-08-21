Взрив в апартамент в Пловдив след теч от газова бутилка

Теч от газова бутилка причини взрив в апартамент в Пловдив. Инцидентът е станал около 11:30 ч. на петия етаж на ул. "Младежка", съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пристигналият на място екип на пожарната е потушил бързо пламъците, а собственичката на апартамента – 80-годишна жена е леко пострадала и изпратена за преглед в блоницата, заради опасност от вдишани горещи газове.

При инцидента не са засегнати други апартаменти в блока. Избита е дограмата на прозорците на жилището на пострадалата.