БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:00 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Якуб Меншик елиминира Яник Синер на четвъртфиналите в Доха

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Полуфиналите в Доха противопоставят Алкарас срещу Рубльов и Артур Фис срещу Меншик.

якуб меншик елиминира яник синер четвъртфиналите доха
Слушай новината

Яник Синер отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТР 500.

Изненадата поднесее Якуб Меншик. Шестият поставен чех елиминира втория в схемата италианец със 7:6(3), 2:6, 6:3 за два часа и 13 минути. Първият сет бе решен след напрегнат тайбрек, в който Меншик демонстрира хладнокръвие. Синер отговори с доминация във втората част и четири поредни спечелени гейма, но в решителния сет чехът проби рано, поведе с 5:3 и с нов пробив сложи точка на сблъсъка.

"Той сервираше наистина добре и беше трудно да се върна в мача. Малко съм разочарован, но всеки минава през възходи и падения. Имах две невероятни последни години. Малкият спад не ме тревожи толкова. Знам, че мога да играя значително по-добре. Във всеки един турнир ще се опитвам да се класирам максимално напред. В миналото съм имал доста по-трудни моменти", заяви Синер.

Следващите турнири, на които италианецът ще участва, са в Индиан Уелс и Маями.

Иначе полуфиналите в Доха противопоставят Алкарас срещу Рубльов и Артур Фис срещу Меншик.

#тенис турнир в Доха 2026 #Якуб Меншик #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
6
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: ATP

Двукратният шампион Тейлър Фриц продължава към четвъртфиналите в Делрей Бийч в компанията на още четирима американци
Двукратният шампион Тейлър Фриц продължава към четвъртфиналите в Делрей Бийч в компанията на още четирима американци
Четвъртфинал за Матео Беретини в Рио де Жанейро Четвъртфинал за Матео Беретини в Рио де Жанейро
Чете се за: 01:40 мин.
Карлос Алкарас преодоля Карен Хачанов и ще срещне Андрей Рубльов на полуфиналите в Доха Карлос Алкарас преодоля Карен Хачанов и ще срещне Андрей Рубльов на полуфиналите в Доха
Чете се за: 02:02 мин.
Каспер Рууд разочарова домакините и се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Делрей Бийч Каспер Рууд разочарова домакините и се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Делрей Бийч
Чете се за: 01:17 мин.
Карлос Алкарас и Яник Синер продължават към четвъртфиналите в Доха Карлос Алкарас и Яник Синер продължават към четвъртфиналите в Доха
Чете се за: 02:12 мин.
Рафаел Ходар продължава възхода си, чака го сблъсък с Тейлър Фриц Рафаел Ходар продължава възхода си, чака го сблъсък с Тейлър Фриц
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор по искане на правосъдния министър ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор по искане на правосъдния министър
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Започва реставрация на катедралата "Санта Мария дел...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ