Якуб Меншик елиминира Яник Синер на четвъртфиналите в Доха

Яник Синер отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТР 500.

Изненадата поднесее Якуб Меншик. Шестият поставен чех елиминира втория в схемата италианец със 7:6(3), 2:6, 6:3 за два часа и 13 минути. Първият сет бе решен след напрегнат тайбрек, в който Меншик демонстрира хладнокръвие. Синер отговори с доминация във втората част и четири поредни спечелени гейма, но в решителния сет чехът проби рано, поведе с 5:3 и с нов пробив сложи точка на сблъсъка.

"Той сервираше наистина добре и беше трудно да се върна в мача. Малко съм разочарован, но всеки минава през възходи и падения. Имах две невероятни последни години. Малкият спад не ме тревожи толкова. Знам, че мога да играя значително по-добре. Във всеки един турнир ще се опитвам да се класирам максимално напред. В миналото съм имал доста по-трудни моменти", заяви Синер.

Следващите турнири, на които италианецът ще участва, са в Индиан Уелс и Маями.

Иначе полуфиналите в Доха противопоставят Алкарас срещу Рубльов и Артур Фис срещу Меншик.