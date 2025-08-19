БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Янаки Милев и Пьотр Нестеров отпаднаха на двойки в София

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Турнирът с с награден фонд 91,250 евро.

пьотр нестеров янаки милев разминаха титлата двойки анталия
Слушай новината

Българите Янаки Милев и Пьотр Нестеров отпаднаха на двойки на турнира ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро, който се провежда на базата на Български национален тенис център.

В двубой от първия кръг българите отстъпиха с 4:6, 6:7 (7) срещу Матс Херманс (Нидерландия) и Тиаго Перейра (Португалия).

Милев и Нестеров, които участваха с "уайлд кард", допуснаха пробив в десетия гейм на първата част, но след това бяха напълно равностойни на своите противници.

Херманс и Перейра поведоха с 6:3 в тайбрека, но българският дует се добра до равенството 6:6. Нидерландецът и португалецът успяха да измъкнат победата с 9:7 след час и 25 минути игра.

В понеделник в квалификациите на единично Пьотр Нестеров загуби с 6:4, 1:6, 6:7 (4) срещу испанеца Давид Хорда Санчис.

#тенис турнир в София 2025 # Пьотр Нестеров #Янаки Милев

