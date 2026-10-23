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Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на двойки на тенис турнирас от сериите "Чалънджър" във Флоренция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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На сингъл Милев достигна до втория кръг.

Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на двойки на тенис турнирас от сериите "Чалънджър" във Флоренция
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Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" във Флоренция (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

22-годишният българин и сънародникът му Радослав Шандаров загубиха от поставените под номер 1 в схемата представители на домакините Франческо Форти и Филипо Романо с 2:6, 3:6 за 54 минути на корта.

На сингъл Милев достигна до втория кръг, след като стартира от квалификациите, записвайки три победи и едно поражение.

#Янаки Милев

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