Янаки Милев победи №289 в света на турнир в Анталия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Българският тенисист стигна до успеха след обрат.

янаки милев
Снимка: БФ тенис
Слушай новината

Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Националът на България за Купа Дейвис, който участва с „уайлд кард", постигна впечатляващ обрат срещу втория поставен в схемата и №289 в световната ранглиста Андрей Недич (Босна и Херцеговина), надделявайки с 2:6, 7:5, 6:4 след истинска битка, продължила два часа и 55 минути.

Милев отстъпи в първия сет, но във втората част демонстрира изключителен характер и психическа устойчивост. Българинът преодоля пасив от 1:3, спаси три мачбола в десетия гейм и след серия от три поредни гейма стигна до 7:5, с което изравни резултата в сетовете.

В решаващия трети сет Милев отново показа хладнокръвие, като поведе с 3:1, допусна изравняване, но реализира нов пробив за 5:4. При свой сервис той затвори срещата при четвъртата си възможност и триумфира с победата.

В спор за място на полуфиналите българинът ще играе утре срещу испанеца Алекс Марти Пухолрас.

През миналата седмица Янаки Милев добави още един силен резултат в Анталия, след като стана вицешампион на двойки на друг турнир с награден фонд 30 хиляди долара.

