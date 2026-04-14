Яник Синер благодари на феновете след триумфа в Монте Карло

Италианският тенисист Яник Синер изрази благодарността си към феновете след спечелената титла от турнира от сериите Мастърс в Монте Карло.

На финала Синер се наложи над Карлос Алкарас със 7:6(5), 6:3 и заслужи 26-ата си титла на сингъл в кариерата.

"Момчета, просто исках да ви благодаря огромно за подкрепата през тази много, много специална седмица. Надявам се, че се наслаждавате на този момент и ще се видим много, много скоро“, заяви Синер в социалните мрежи.

С успеха си в Монте Карло 24-годишният италианец се завърна и на първото място в световната ранглиста, измествайки именно Алкарас от върха.