Яник Синер с титла в Пекин след разочарованието от US Open

Яник Синер се завърна в победния ритъм, след като спечели титлата на турнира China Open в Пекин. Италианецът надигра убедително дебютанта на финал от ATP тура Лърнър Тиен с 6:2, 6:2 и грабна третата си титла за сезона.

По-малко от месец след като загуби финала на US Open от Карлос Алкарас и изпусна възможността да заеме върха в ранглистата, Синер отново демонстрира класата си и стигна до 21-ата си титла на ниво ATP.

В първия си двубой срещу 19-годишния Тиен, Синер доминираше от началото до края. Италианецът наложи темпото с мощна игра по правата и с форхенд със средна оценка за качество от 8.8, като разпиляваше съперника с удари по ъглите. Мачът приключи само за 72 минути.

С този успех Синер стана едва третият тенисист след Новак Джокович и Рафаел Надал, който печели ATP 500 турнира в Пекин повече от веднъж. 24-годишният италианец вече има титли от Australian Open и Уимбълдън през 2025 г., и е четвъртият играч през сезона с поне три трофея. Лидер по този показател остава Алкарас с осем.

След турнира в Пекин Синер остава на второ място в Класацията за Торино, изоставайки с 2,590 точки от Алкарас. Испанецът взе титлата в Токио по-рано тази седмица, което бележи първия случай от 2020 г., в който №1 и №2 в света печелят титли в една и съща седмица (тогава Джокович триумфира в Дубай, а Надал – в Акапулко).

Следващата спирка за Синер е Шанхай, където ще бъде поставен под №1, след като Алкарас се оттегли от турнира заради контузия на глезена, получена в Токио.

Лърнър Тиен също записа впечатляваща седмица. Младият американец ще се изкачи с 16 позиции до №36 в ранглистата – най-високата му позиция до момента. Тиен почти сигурно ще се класира за Next Gen ATP Finals в Джеда за втора поредна година, като в момента заема второто място в надпреварата за участие.

По пътя към финала Тиен победи имена като Лоренцо Музети и Даниил Медведев, а балансът му срещу играчи от Топ 20 вече е положителен – 7 победи и 5 загуби.