България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Яник Синер се класира за финал №30 в тура

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Спорт
Италианецът остава с перфектни показатели срещу Алекс Де Минор.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Световният №2 Яник Синер записа 11-а поредна победа над Алекс де Минор и се класира за финала на China Open след успех с 6:3, 4:6, 6:2. Италианецът се нуждаеше от 2 часа и 20 минути, за да преодолее австралиеца в оспорван полуфинал в Пекин, като така достигна своя 30-и финал на ниво ATP и девети пореден на твърда настилка.

„Беше много равностоен мач. И двамата имахме своите шансове, но в третия сет вдигнах нивото си и успях да доминирам“, коментира Синер, който ще се изправи срещу Даниил Медведев или Лърнър Тиен в битка за титлата.

Световният №2 вече е във финал за седми път през сезона, в който вече спечели Australian Open и Уимбълдън. Италианецът преследва 21-ва титла от тура и се опитва да навакса изоставането си от 2590 точки спрямо Карлос Алкарас в битката за №1 в края на сезона.

Въпреки че Де Минор е лидер по победи на твърди кортове през 2025 г. (34), той отново не успя да намери отговор на играта на Синер. Австралиецът все пак запазва добри шансове за класиране на Финалите в Торино, като в момента е седми в класирането.

