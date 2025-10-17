БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ясен Петров, Венцеслав Стефанов и Алберт Попов в предаването "Арена спорт"

от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Гледайте "Арена спорт" на 19 октомври, неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!

георги иванов венцеслав стефанов мирослав живков арена спорт
Слушай новината

Тази неделя в "Арена спорт" очаквайте:

Бившият селекционер на България Ясен Петров с коментар за случващото с представителния тим на страната ни.

Какви са целите на Славия с новия треньор и какво се случва с българския футбол? Говори президентът на "белите" Венцеслав Стефанов.

И преди олимпийския сезон и стартовете в Световната купа в алпийските ски - специално интервю с най-добрия ни състезател Алберт Попов.

Гледайте "Арена спорт" тази неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!

ТОП 24

Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
1
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
2
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
3
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
4
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
5
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
6
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Други спортове

Спортни новини 17.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 17.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 17.10.2025 г., 06:30 ч.
Гледайте специалното издание на предаването "Аз съм" в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:25 мин.
Спортни новини 16.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч.
Четирима са задържаните в поредния тото-скандал у нас
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Чете се за: 02:25 мин.
По света
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
