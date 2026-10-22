Йенс Олсен: ЦСКА не създаваше опасности, но ни изравни в края

Старши треньорът на Нордселанд Йенс Олсен не скри разочарованието си след равенството 2:2 срещу ЦСКА във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Датският тим успя да осъществи пълен обрат през второто полувреме, но допусна изравнително попадение във втората минута на добавеното време, с което изпусна победата пред собствена публика.

Олсен призна, че неговите футболисти са изпитали сериозни затруднения в началото на срещата, когато ЦСКА наложи висока преса и откри резултата чрез Леандро Годой. Според наставника обаче Нордселанд постепенно е подобрил представянето си и е поел инициативата.

"Разочарован съм. Не започнахме много добре, но постепенно се подобрихме през първото полувреме и бяхме още по-добри през второто, където доминирахме и създадохме необходимите ни шансове“, коментира Олсен.

Домакините стигнаха до пълен обрат след две попадения на Ибрахим Адел, но пропуснаха няколко отлични възможности да увеличат преднината си. Датският специалист подчерта, че именно нереализираните положения са се оказали решаващи за крайния изход на двубоя.

"Вкарахме два гола и имахме шансове да направим резултата както 3:1, така и 4:1, но след това получихме червен картон и тогава условията на мача се промениха. Трябваше да се защитаваме и всъщност го направихме спокойно. ЦСКА не създаваше опасности, но за съжаление ни изравниха в края“, заяви треньорът на Нордселанд.

В 76-ата минута капитанът на домакините Джъстин Янсен получи втори жълт картон и остави отбора си с десет души. Въпреки численото си изоставане датчаните успяха да запазят преднината си почти до последния съдийски сигнал, преди Годой да реализира второто си попадение за крайното 2:2.

Олсен коментира и предварителната подготовка на своя отбор за срещата, като призна, че футболистите му са били наясно с агресивния стил на игра на ЦСКА, но въпреки това са изпитали колебания в началните минути.

"Знаехме, че ЦСКА ще пресира високо и интензивно, но може би бяхме малко несигурни в началото“, допълни наставникът.

След драматичното равенство Нордселанд пропусна възможността да запише първата си победа в основната фаза на Лигата на конференциите, докато ЦСКА стигна до първата си точка в турнира.