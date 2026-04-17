Йоана Константинова се класира за полуфиналите на двойки на турнира за жени в Монастир

Спорт
В схемата на сингъл Ива Иванова по-рано днес също достигна до полуфиналите.

Йоана Константинова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове за жени в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната Константинова и 17-годишната Ада Кумру (Турция), поставени под номер 4, взеха първите десет гейма в мача и срещу полякините Ана Кмецик и Барбара Страшевска и без особени затруднения стигнаха до категоричен успех с 6:0, 6:1 за 45 минути.

Българската тийнейджърка е устремена към втора титла при дамските дуети в кариерата си във веригата на Международната федерация по тенис ITF след дебютния си триумф на друга надпревара от същия ранг в Монастир в средата на февруари.

В схемата на сингъл Ива Иванова по-рано днес също достигна до полуфиналите.

