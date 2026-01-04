Йоханес Клаебо спечели "Тур дьо ски" за рекорден пети пореден път

Норвежецът Йоханес Клаебо спечели за рекордния пети път веригата "Тур дьо ски", което е още едно значимо постижение в бляскавата кариера на най-успешния действащ скибегач.

В решителния шести етап от веригата, който бе масов старт на 10 километра с изкачване на височината Алпе Чермис, Клаебо кара изцяло тактически заради огромната си преднина от 1:23 минути, които имаше след вчерашния пети етап. Той финишира на 12-о място на 58.9 секунди изоставане от победителя днес Матис Стенсхаген, което му бе напълно достатъчно.

С петия си триумф в "Тур дьо ски" 29-годишният Клаебо изпреварва швейцареца Дари Колоня, който също бе печелил състезанието четири пъти.

Стенсхаген, който започна днешния ден като трети в генералното класиране на 1:29 минути от сънародника си Клаебо, успя да се пребори за второто място с много силно представяне в днешния ден. Той стигна до етапната победа с време от 33 минути и 25.5 секунди. Втори на 6.6 секунди остана французинът Жул Лапиер, а трети се нареди норвежецът Емил Иверсен на 20.4 секунди.

Ларс Хеген, който преди днешния старт бе най-близо до Клаебо в класирането, приключи на 29-та позиция на 1:46.5 минути зад Стенсхаген. Това го свали до шестото място в "Тур дьо ски".

Българинът Симеон Деянов остана на 49-о място на 2:58 минути от Стенсхаген. Той завършва "Тур дьо ски" на 63-та позиция.

В класирането в "Тур дьо ски" Клаебо е първи с аванс от 30.1 секунди пред Стенсхаген и 1:08.2 минути пред норвежеца Харалд Амундсен.

Клаебо е лидер и в класирането за Световната купа с 1294 точки. Втори с 1048 точки е Амундсен, а трети 924 точки е Стенсхаген.