Йордан Минчев допринесе за първата победа на Кемниц в Еврокъп

Йордан Минчев отново бе на висота и помогна на Кемниц да намери пътя към първи успех през новия сезон в Евркъп. Пред своя публика българинът и неговите съотборници сразиха Лиаткабелис с 86:67 в мач от втория кръг от група B.

Минчев попадна в стартовата петица и се представи на ниво. Българският национал постави името си сред реализаторите и бе близо до дабъл-дабъл. Крилото финишира с 10 точки, 8 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки за 29 игрови минути. При стрелбата си той бе 3/3 от средно разстояние, 1/3 от далечна дистанция и 1/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Съставът на Родриго Пасторе има на сметката си победа и загуба в турнира. На 15 октомври (сряда) Минчев и компания ще имат визита на Бешикташ.

Домакините намериха своя ритъм в нападение и натрупването на двуцифрената разлика бе факт, повеждайки с 11 точки в края на дебютната част. Във втория период германците отново бяха стабилни в това отношение и авансът им продължи да расте, за да се изстрелят в съблекалнята при 53:29. През второто полувреме участникът в Бундеслигата затвърди своето превъзходство и до финалната сирена обезсмисли интригата.

Тай Брюър се отличи за германския тим с 19 точки, включително с 4 точни стрелби от далечна дистанция.

Габрелиус Малдунас бе най-добър за литовците с 12 точки.