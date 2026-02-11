Йордан Минчев и Кемниц не успяха за край на първата фаза в Еврокъп

Българският национал Йордан Минчев и германският му отбор Кемниц отстъпиха пред турския Тюрк Телеком с 62:79 като гости в Анкара в двубой от 18-ия, последен кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. Кемниц, който вече си беше осигурил място в топ 6 и съответно участие на осминафиналите, заема шесто място във временното класиране с актив 9-9, преди изиграването на всички срещи от последния кръг по-късно тази вечер.

Тимът на Кемниц ще има за съперник в елиминациите състав от другата група А, класирал се след първите две позиции, тъй като първият и вторият влизат директно на четвъртфиналите. Тюрк Телеком е трети с баланс 12-6 и също продължава напред.

Йордан Минчев беше титуляр за гостите от Германия и завърши с 9 точки, 6 борби, 5 асистенции и 1 откраната топка за 32 минути на терена.

Кемниц водеше с 36:34 на почивката след равностойно първо полувреме. По-добра трета четвърт донесе аванс от 56:52 за Тюрк Телеком преди последните 10 минути, в които турският отбор имаше превъзходство.

За домакините с 14 точки, 5 борби и 3 асистенции се отличи Кайл Алман.

Следващият двубой на Кемниц е гостуване на отбора на Трир на 15 февруари от баскетболната Бундеслига.