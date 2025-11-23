БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Йордан Минчев и Кемниц с втора поредна грешна стъпка в Бундеслигата

Националът завърши с „дабъл-дабъл - 14 точки, 10 борби и 2 асистенции за 30 минути на терена.

йордан минчев силно представяне кемниц еврокъп
Снимка: NINERS Chemnitz/Instagram
Слушай новината

Йордан Минчев реализира „дабъл-дабъл“ при домакинското поражение на клубния си отбор Кемниц от АЛБА Берлин с 85:89 в мач от деветия кръг на германското баскетболно първенство при мъжете.

Националът завърши с 14 точки, 10 борби и 2 асистенции за 30 минути на терена.

За Кемниц загубата беше втора поредна и общо четвърта в Бундеслигата, а след паузата за националните отбори за Минчев и съотборниците му предстои домакинство срещу турския ТюркТелеком на 4 декември в среща от турнира Еврокъп.

