ИЗВЕСТИЯ

Йордан Минчев и Кемниц загубиха от Будучност в Еврокъп

от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Българският национал отбеляза 11 точки.

Йордан Минчев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Националът Йордан Минчев и германският му отбор Кемниц отстъпиха пред черногорския Будучност със 71:84 (19:21, 20:16, 17:19, 15:28) като домакини в двубой от седмия кръг в група В на Еврокъп.

Йордан Минчев започна сред титулярите и завърши с 11 точки, 3 борби и 1 асистенция за 18 минути на терена.

Българинът изигра по-силно първо полувреме, допринасяйки за преднина от 39:37 за Кемниц на почивката. Последва равностойна трета част, в края на която резултатът бе равен – 56:56, но по-убедителна последна четвърт за Будучност осигури победата на черногорския състав.

Най-резултатен от съотборниците на Минчев беше Кевин Йебо с 20 точки, 7 борби и 3 асистенции.

Поражението беше второ поредно и общо пето за Кемниц, който заема осмо място във временното класиране, докато Будучност постигна четвърти пореден и общо пети успех, които му донесе четвъртата позиция.

Първите шест тима от двете групи продължават напред в турнира, като първият и вторият се класират директно за четвъртфиналите, а останалите ще трябва да преминат през осминафиналите.

В следващия кръг от Еврокъп за Кемниц предстои гостуване на италианския Тренто на 18 ноември.

#Еврокъп 2025/2026 #БК Кемниц #Йордан Минчев

